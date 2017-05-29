Летом в прокат часто выходят наиболее ожидаемые фильмы: у детей в эти месяцы – каникулы, да и взрослые с удовольствием ходят вечерами в кинотеатры. Не исключением будет и июнь текущего года – нас в эти дни ждет много новинок кинопроката.

Самые интересные и ожидаемые фильмы июня этого года – в специальном обзоре Sputnik.

"Чудо-женщина"

Боевик про очередную супергероиню – практически праздник у эмансипированных дам: в "Чудо-женщине" все говорит о праве девушек быть сильными, крутыми, красивыми, одновременно спасать глупых мужчин и при этом все равно влюбляться.

"Чудо-женщина" – не очень глубокий, но зрелищный фильм. В прокат лента выйдет уже 1 июня.

"Нелюбовь"

По мнению кинокритиков, "Нелюбовь" – лучший фильм российского режиссера Андрея Звягинцева: это тяжелая драма про разводящуюся семью с 12-летним ребенком. На Каннском кинофестивале картина "Нелюбовь" была отмечена специальным призом жюри.

Новый фильм Андрея Звягинцева выйдет в белорусский прокат уже 1 июня.

"Мумия"

В перезапуск популярного в конце 1990-х и начале нулевых фильм ужасов кинобоссы вложили более 125 миллионов долларов США – очередная история про ожившую мумию и героическое спасение мира от кромешной тьмы будет определенно зрелищной и захватывающей. Главные роли в "Мумии" исполнят Том Круз и Рассел Кроу.

В белорусский прокат фильм "Мумия" выйдет 8 июня.

"Тачки 3"

Мультфильм студии Pixar про живые автомобили – любимое развлечение у мальчиков до семи лет. Простая и увлекательная история о том, как между собой сражаются те самые тачки – отличный способ привлечь ребенка к экрану на несколько часов. Многим взрослым тоже будет интересно посмотреть этот мультфильм.

Новые "Тачки" выйдут в прокат 15 июня.

"Трансформеры: Последний рыцарь"

Новые "Трансформеры" – уже пятые за десятилетнюю историю фильмов про гигантских роботов. Режиссером "Последнего рыцаря" будет все тот же Майкл Бэй, поэтому поклонники фантастического блокбастера могут ожидать по-настоящему зрелищного и "попкорнового" кино.

В прокат новые "Трансформеры" выйдут 21 июня.

"Гадкий я 3"

Очередная история про "суперзлодея" и властелина миньонов Грю – на этот раз он будет работать вместе со своим родным братом. Будут ли в мультфильме любимые всеми миньоны – пока не понятно, хотя фанаты очень надеются, что они снова будут радовать зрителей с больших экранов.

В прокат мультфильм "Гадкий я 3" выйдет 29 июня.