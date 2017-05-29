Лукашенко: В НОК необходимо «сократить аппетиты» на 25%





Суть оптимизации состоит не только в сокращении аппарата, но и в сокращении расходов.

Расходы НОК надо сократить на четверть. Такое предложение Президент страны, Президент НОК Александр Лукашенко озвучил сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает БЕЛТА .

«Мы сегодня оптимизацию устроили по всей стране. Мы ее заканчиваем по вертикали власти. В общем 25% на этом этапе - сокращение расходов. Это суть оптимизации. Не только сокращение аппарата», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что оптимизация должна касаться всех. В связи с этим он предложил и в НОК «сократить аппетиты» на 25%. Данное предложение участниками Олимпийского собрания было поддержано.