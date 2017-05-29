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Лукашенко: В НОК необходимо «сократить аппетиты» на 25%
30.05.2017 13:13 — Разное | Ежедневник
Суть оптимизации состоит не только в сокращении аппарата, но и в сокращении расходов.
Расходы НОК надо сократить на четверть. Такое предложение Президент страны, Президент НОК Александр Лукашенко озвучил сегодня, выступая на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает
«Мы сегодня оптимизацию устроили по всей стране. Мы ее заканчиваем по вертикали власти. В общем 25% на этом этапе - сокращение расходов. Это суть оптимизации. Не только сокращение аппарата», - сказал Президент.
Он подчеркнул, что оптимизация должна касаться всех. В связи с этим он предложил и в НОК «сократить аппетиты» на 25%. Данное предложение участниками Олимпийского собрания было поддержано.
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Суть оптимизации состоит не только в сокращении аппарата, но и в сокращении расходов.
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