Лукашенко о допинг-скандалах: Сейчас никому не нужны доказательства. Нужен только повод

Александр Лукашенко, выступая на олимпийском собрании, заявил, что Беларусь должна быть готова грамотно противостоять безосновательному давлению при обвинениях в использовании допинга, а сам белорусский спорт должен быть прозрачнее, сообщает пресс-служба президента страны.



Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

— Поймите, каждый допинговый камень в наш огород больше не рассматривается как единичный случай. Все пытаются сложить это в систему. Как сделали с Россией. А значит, мы должны быть умнее, прозрачнее, чтобы никто не усомнился в нашей чистоте, — сказал Александр Лукашенко.

— В мире обсуждается запрет на участие в Олимпиаде спортсменов, ранее попадавшихся на допинге. Конечно, нам надо ужесточать наказание за такие нарушения, но это только одна часть проблемы. Другая — мы должны быть готовы грамотно противостоять безосновательному давлению, — отметил президент.

Глава государства напомнил, что в употреблении допинга обвинялись белорусские тяжелоатлеты и гребцы. Последним не удалось доехать до Олимпиады в Рио.

— А ведь это были потенциальные медали. Зная всю ситуацию, нужно было сработать на упреждение. Часть претензий Международного олимпийского комитета удалось снять , но глобально, как выяснилось, федерации не готовы защищать себя. Там не знают ни международных процедур, ни что делать в экстренной ситуации. А ведь мы говорили об этом на прошлом собрании, — заметил президент.

— Сейчас никому не нужны доказательства. Нужен только повод. Действует принцип: накажем, а разбираться будем потом. И, наконец, банальное отсутствие дисциплины. Наши проблемы в гребле и таэквондо ( мельдониевая история двукратного чемпиона Европы Армана-Маршалла Силлы — SPORT.TUT.BY) — во многом результат безалаберности и расхлябанности. Мы направляемся на зарубежные сборы, а элементарные правила собственной безопасности не соблюдаем, — обратил внимание Александр Лукашенко.