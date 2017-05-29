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Лукашенко о допинг-скандалах: Сейчас никому не нужны доказательства. Нужен только повод
Александр Лукашенко, выступая на олимпийском собрании, заявил, что Беларусь должна быть готова грамотно противостоять безосновательному давлению при обвинениях в использовании допинга, а сам белорусский спорт должен быть прозрачнее, сообщает
— Поймите, каждый допинговый камень в наш огород больше не рассматривается как единичный случай. Все пытаются сложить это в систему. Как сделали с Россией. А значит, мы должны быть умнее, прозрачнее, чтобы никто не усомнился в нашей чистоте, — сказал Александр Лукашенко.
— В мире обсуждается запрет на участие в Олимпиаде спортсменов, ранее попадавшихся на допинге. Конечно, нам надо ужесточать наказание за такие нарушения, но это только одна часть проблемы. Другая — мы должны быть готовы грамотно противостоять безосновательному давлению, — отметил президент.
Глава государства напомнил, что в употреблении допинга обвинялись белорусские тяжелоатлеты и гребцы. Последним
— А ведь это были потенциальные медали. Зная всю ситуацию, нужно было сработать на упреждение. Часть претензий Международного олимпийского комитета
— Сейчас никому не нужны доказательства. Нужен только повод. Действует принцип: накажем, а разбираться будем потом. И, наконец, банальное отсутствие дисциплины. Наши проблемы в гребле и таэквондо (
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Александр Лукашенко, выступая на олимпийском собрании, заявил, что Беларусь должна быть готова грамотно противостоять безосновательному давлению при обвинениях...
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