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Лукашенко о допинг-скандалах: Сейчас никому не нужны доказательства. Нужен только повод

30.05.2017 13:37 — Разное | Tut.by  
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Александр Лукашенко, выступая на олимпийском собрании, заявил, что Беларусь должна быть готова грамотно противостоять безосновательному давлению при обвинениях в использовании допинга, а сам белорусский спорт должен быть прозрачнее, сообщает пресс-служба президента страны.


Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

— Поймите, каждый допинговый камень в наш огород больше не рассматривается как единичный случай. Все пытаются сложить это в систему. Как сделали с Россией. А значит, мы должны быть умнее, прозрачнее, чтобы никто не усомнился в нашей чистоте, — сказал Александр Лукашенко.

— В мире обсуждается запрет на участие в Олимпиаде спортсменов, ранее попадавшихся на допинге. Конечно, нам надо ужесточать наказание за такие нарушения, но это только одна часть проблемы. Другая — мы должны быть готовы грамотно противостоять безосновательному давлению, — отметил президент.

Глава государства напомнил, что в употреблении допинга обвинялись белорусские тяжелоатлеты и гребцы. Последним не удалось доехать до Олимпиады в Рио.

— А ведь это были потенциальные медали. Зная всю ситуацию, нужно было сработать на упреждение. Часть претензий Международного олимпийского комитета удалось снять, но глобально, как выяснилось, федерации не готовы защищать себя. Там не знают ни международных процедур, ни что делать в экстренной ситуации. А ведь мы говорили об этом на прошлом собрании, — заметил президент.

— Сейчас никому не нужны доказательства. Нужен только повод. Действует принцип: накажем, а разбираться будем потом. И, наконец, банальное отсутствие дисциплины. Наши проблемы в гребле и таэквондо (мельдониевая история двукратного чемпиона Европы Армана-Маршалла Силлы — SPORT.TUT.BY) — во многом результат безалаберности и расхлябанности. Мы направляемся на зарубежные сборы, а элементарные правила собственной безопасности не соблюдаем, — обратил внимание Александр Лукашенко.

 
 
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Александр Лукашенко, выступая на олимпийском собрании, заявил, что Беларусь должна быть готова грамотно противостоять безосновательному давлению при обвинениях...

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