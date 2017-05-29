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Лукашенко: Спорт так и не стал для белорусов источником национальной гордости и вдохновения
Для спортсменов в Беларуси делается все необходимое, но должной отдачи нет. Об этом президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая на олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
— В отрасли по-прежнему не решен ряд значимых вопросов. Спорт как важнейший идеологический инструмент государственной политики так и не стал для белорусов источником национальной гордости и вдохновения. Для спортсменов в нашей стране делается все необходимое, но должной отдачи нет, — заявил глава государства.
Александр Лукашенко отметил успехи белорусских атлетов в 2014 году на зимней Олимпиаде в Сочи, неплохое выступление на Европейских играх 2015 года в Баку.
— А что было в Рио-де-Жанейро в прошлом году? Порадовали борьба, тяжелая атлетика. И Владислав Гончаров, скромный, трудолюбивый парень, который просто не оставил шансов своим соперникам. Однако это единичные успехи, яркие вспышки. А в целом выступление команды — провальное! — констатировал президент.
По его словам, с каждым видом спорта предметно уже разобрались. Где-то поменяли тренеров, обновили команды.
Александр Лукашенко привел пример, что из игровых видов на Олимпиаду в Рио от Беларуси попала только одна команда — женская сборная по баскетболу.
— И то использовав самую последнюю возможность. За девчат переживала вся страна. Но какую игру они показали? — отметил президент. — Напряженнейшие концовки с разницей в один-два мяча говорят о том, что нам были по силам практически все соперницы на групповом этапе. Почему не дотянули? Говорят: «Устали, все возрастные…». Тогда чего было туда ехать? И что это за усталость? Почему другие в таком возрасте не устают? Где молодежь? 10 лет практически играли одним составом. Сегодня опомнились, что надо молодежь подтягивать.
— Баскетболистки хотя бы доехали до Рио и боролись. А футбол, волейбол, гандбол? — задался вопросами глава государства.
Он подчеркнул, что индивидуальные виды также не блистали. Неудовлетворительно выступили дзюдоисты, стрелки, боксеры, велосипедисты, гимнасты, теннисисты. — Все наши великие легкоатлеты и пловцы попрятались за спины Тихона и Герасимени. Почему на коммерческих стартах результат есть, а на главном старте четырехлетия нет? Как так получается, что на Олимпиаде мы плетемся в хвосте, а через две недели на этапах Кубка мира даже титулы завоевываем? — спросил Александр Лукашенко.
Не самые лучшие выступления, продолжил белорусский лидер, были и в художественной гимнастике.
— Буквально накануне отъезда на Олимпиаду мы проводили совещание, собирали команду, наших лучших специалистов. Тогда ни от одного из них не было жалоб, что чего-то не хватает для успешного выступления атлетов, — добавил президент.
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Спорт как важнейший идеологический инструмент государственной политики так и не стал для белорусов источником национальной гордости и вдохновения. Для...
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