На одежду - до 50%, на еду - 5%. Где в Минске искать скидки в июне

В июне столичные магазины и торговые центры будут проводить скидки до 50%, сообщает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Главные столичные универмаги предлагают скидки как на непродовольственные товары (скидки до 25%), так и на продукты питания (скидки до 5%). Для держателей скидочных карт магазины предлагают большие скидки в течение большего количества дней.

Где в июне искать скидки Где Когда Размер скидки ЦУМ 8,15, 22, 29 июня 18% Универмаг «Беларусь» 6, 8,13, 20, 27 июня 20−25% (на непродовольственные), 5% (на продовольственные) ГУМ 1, 15, 29 июня 20−22% (на непродовольственные), 5% (на продовольственные) ТД «На Немиге» Каждую среду и субботу 22% (на непродовольственные), 5% (на продовольственные товары) «Кирмаш» Каждую среду и пятницу 17% «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26) 1 июня (на товары для детей), весь июнь (на самокаты, велосипеды, ролики, холодильники и газовые плиты) 15−18%, «Северянка» (ул. Ангарская, 38) 8, 15, 20, 22 июня 10−15% «Для дома» (ул. Ландера, 4) Каждый четверг 15% «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55) Каждую среду Весь июнь — распродажа остатков зимнего ассортимента 15−20% «Сандрик» (пр. Газеты «Правда», 40) Каждый вторник 15% «Детский мир» (Логойский тракт, 25/1) 13,27 июня, весь июнь — распродажа летних детских головных уборов, детских велосипедов и самокатов — 15%. 10−20% «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1) Каждый четверг 15% «Вероника» (ул. Притыцкого, 38) 10, 11, 21, 29 июня 15% «Гаспадар и Гаспадыня» (пр. Независимости, 131/1) Каждую среду 20% ТЦ «Столица» 10, 17 июня 5−50%

Информация о других акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.

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