На одежду - до 50%, на еду - 5%. Где в Минске искать скидки в июне

В июне столичные магазины и торговые центры будут проводить скидки до 50%, сообщает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.
Главные столичные универмаги предлагают скидки как на непродовольственные товары (скидки до 25%), так и на продукты питания (скидки до 5%). Для держателей скидочных карт магазины предлагают большие скидки в течение большего количества дней.
Где в июне искать скидки
Где
Когда
Размер скидки
ЦУМ
8,15, 22, 29 июня
18%
Универмаг «Беларусь»
6, 8,13, 20, 27 июня
20−25% (на непродовольственные), 5% (на продовольственные)
ГУМ
1, 15, 29 июня
20−22% (на непродовольственные), 5% (на продовольственные)
ТД «На Немиге»
Каждую среду и субботу
22% (на непродовольственные), 5% (на продовольственные товары)
«Кирмаш»
Каждую среду и пятницу
17%
«Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26)
1 июня (на товары для детей), весь июнь (на самокаты, велосипеды, ролики, холодильники и газовые плиты)
15−18%,
«Северянка» (ул. Ангарская, 38)
8, 15, 20, 22 июня
10−15%
«Для дома» (ул. Ландера, 4)
Каждый четверг
15%
«Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55)
Каждую среду
Весь июнь — распродажа остатков зимнего ассортимента
15−20%
«Сандрик» (пр. Газеты «Правда», 40)
Каждый вторник
15%
«Детский мир» (Логойский тракт, 25/1)
13,27 июня, весь июнь — распродажа летних детских головных уборов, детских велосипедов и самокатов — 15%.
10−20%
«1000 мелочей» (ул. Калинина, 1)
Каждый четверг
15%
«Вероника» (ул. Притыцкого, 38)
10, 11, 21, 29 июня
15%
«Гаспадар и Гаспадыня» (пр. Независимости, 131/1)
Каждую среду
20%
ТЦ «Столица»
10, 17 июня
5−50%
Информация о других акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.
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