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На одежду - до 50%, на еду - 5%. Где в Минске искать скидки в июне

30.05.2017 13:54 — Разное | Tut.by  
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В июне столичные магазины и торговые центры будут проводить скидки до 50%, сообщает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Главные столичные универмаги предлагают скидки как на непродовольственные товары (скидки до 25%), так и на продукты питания (скидки до 5%). Для держателей скидочных карт магазины предлагают большие скидки в течение большего количества дней.

Где в июне искать скидки
Где Когда Размер скидки
ЦУМ

8,15, 22, 29 июня

 18%
Универмаг «Беларусь»

6, 8,13, 20, 27 июня

 20−25% (на непродовольственные), 5% (на продовольственные)
ГУМ

1, 15, 29 июня

 20−22% (на непродовольственные), 5% (на продовольственные)
ТД «На Немиге»

Каждую среду и субботу

 22% (на непродовольственные), 5% (на продовольственные товары)
«Кирмаш» Каждую среду и пятницу 17%
«Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26) 1 июня (на товары для детей), весь июнь (на самокаты, велосипеды, ролики, холодильники и газовые плиты)

15−18%,
«Северянка» (ул. Ангарская, 38)

8, 15, 20, 22 июня

 10−15%
«Для дома» (ул. Ландера, 4) Каждый четверг 15%
«Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55)

Каждую среду

Весь июнь — распродажа остатков зимнего ассортимента

 15−20%
«Сандрик» (пр. Газеты «Правда», 40) Каждый вторник 15%
«Детский мир» (Логойский тракт, 25/1)

13,27 июня, весь июнь — распродажа летних детских головных уборов, детских велосипедов и самокатов — 15%.

 10−20%
«1000 мелочей» (ул. Калинина, 1) Каждый четверг 15%
«Вероника» (ул. Притыцкого, 38)

10, 11, 21, 29 июня

 15%
«Гаспадар и Гаспадыня» (пр. Независимости, 131/1) Каждую среду 20%
ТЦ «Столица» 10, 17 июня 5−50%

Информация о других акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.

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