Александр Лукашенко сегодня во время олимпийского собрания НОК Беларуси раскритиковал спортивный телеканал «Беларусь 5» и поручил вернуться к созданию еще одного канала, запуск которого планировала ассоциация «Белорусская федерация футбола», передает корреспондент БЕЛТА.



Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

По мнению главы государства, дополнительная конкуренция заставит совершенствоваться государственный телеканал «Беларусь 5», которому еще многого необходимо достичь: от качества освещения спортивных событий до уровня комментаторов.

— У нас «Беларусь 5″ - канал, будем говорить откровенно, никакой. Они по десять раз крутят одну и ту же игру ненаших спортсменов, — отметил Александр Лукашенко. — Ну, ладно, показали в полуфинале, финале — это великие спортсмены. Но почти с квалификации берут этих спортсменов — кто это смотреть будет?»

Председатель АБФФ Сергей Румас проинформировал главу государства, что, например, в Польше, существует около 50 спортивных телеканалов, причем часть из них посвящена исключительно футболу.



Сергей Румас. Фото: БЕЛТА

— Один канал не в состоянии показывать даже часть спорта, который у нас есть, не говоря уже про футбол. Никогда «Беларусь 5″ не сможет показать высшую лигу всю объективно. Мы хотим сделать канал на базе Setanta Sport , который уже есть в кнопках. И мы, наверное, единственная федерация, которая в состоянии подтянуть этот капиталоемкий проект», — сказал Сергей Румас