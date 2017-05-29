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Лукашенко: У нас "Беларусь 5″ - канал, будем говорить откровенно, никакой
Александр Лукашенко сегодня во время олимпийского собрания НОК Беларуси раскритиковал спортивный телеканал «Беларусь 5» и поручил вернуться к созданию еще одного канала,
По мнению главы государства, дополнительная конкуренция заставит совершенствоваться государственный телеканал «Беларусь 5», которому еще многого необходимо достичь: от качества освещения спортивных событий до уровня комментаторов.
— У нас «Беларусь 5″ - канал, будем говорить откровенно, никакой. Они по десять раз крутят одну и ту же игру ненаших спортсменов, — отметил Александр Лукашенко. — Ну, ладно, показали в полуфинале, финале — это великие спортсмены. Но почти с квалификации берут этих спортсменов — кто это смотреть будет?»
Председатель АБФФ Сергей Румас проинформировал главу государства, что, например, в Польше, существует около 50 спортивных телеканалов, причем часть из них посвящена исключительно футболу.
— Один канал не в состоянии показывать даже часть спорта, который у нас есть, не говоря уже про футбол. Никогда «Беларусь 5″ не сможет показать высшую лигу всю объективно. Мы хотим сделать канал
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Александр Лукашенко сегодня во время олимпийского собрания НОК Беларуси раскритиковал спортивный телеканал "Беларусь 5" и поручил вернуться к созданию еще одного...
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