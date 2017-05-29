ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: У нас "Беларусь 5″ - канал, будем говорить откровенно, никакой

30.05.2017 14:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Александр Лукашенко сегодня во время олимпийского собрания НОК Беларуси раскритиковал спортивный телеканал «Беларусь 5» и поручил вернуться к созданию еще одного канала, запуск которого планировала ассоциация «Белорусская федерация футбола», передает корреспондент БЕЛТА.


Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

По мнению главы государства, дополнительная конкуренция заставит совершенствоваться государственный телеканал «Беларусь 5», которому еще многого необходимо достичь: от качества освещения спортивных событий до уровня комментаторов.

— У нас «Беларусь 5″ - канал, будем говорить откровенно, никакой. Они по десять раз крутят одну и ту же игру ненаших спортсменов, — отметил Александр Лукашенко. — Ну, ладно, показали в полуфинале, финале — это великие спортсмены. Но почти с квалификации берут этих спортсменов — кто это смотреть будет?»

Председатель АБФФ Сергей Румас проинформировал главу государства, что, например, в Польше, существует около 50 спортивных телеканалов, причем часть из них посвящена исключительно футболу.


Сергей Румас. Фото: БЕЛТА

— Один канал не в состоянии показывать даже часть спорта, который у нас есть, не говоря уже про футбол. Никогда «Беларусь 5″ не сможет показать высшую лигу всю объективно. Мы хотим сделать канал на базе Setanta Sport, который уже есть в кнопках. И мы, наверное, единственная федерация, которая в состоянии подтянуть этот капиталоемкий проект», — сказал Сергей Румас

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко сегодня во время олимпийского собрания НОК Беларуси раскритиковал спортивный телеканал "Беларусь 5" и поручил вернуться к созданию еще одного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Семь часов в очереди в первый день: в "Диснейленде" открыли аттракцион по "Стражам Галактики"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика