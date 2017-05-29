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Семь часов в очереди в первый день: в "Диснейленде" открыли аттракцион по "Стражам Галактики"

30.05.2017 14:08 — Разное | Tut.by  
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В Калифорнии 28 мая в парке Disneyʼs California Adventure открылся тематический аттракцион «Стражи Галактики — Миссия: Прорыв!». И в него выстроилась многочасовая очередь из фанатов фильма.

Посетители парка рассказали, что стояли в очереди более пяти часов, сообщает Meduza.

А некоторые — целых семь!

26 мая телеканал ABC30 вел трансляцию из парка. Корреспондент канала Кори Джеймс прокатился на аттракционе и даже потерял сознание. По словам Джеймса, он не ожидал, что в детском парке могут быть такие аттракционы.

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Сам аттракцион выглядит вот так:

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Кстати, продолжение «Стражей Галактики» еще можно увидеть в кинотеатрах Беларуси. Фантастическая лента студий Disney и Marvel ждет своих фанатов.

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

 
 
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В Калифорнии 28 мая в парке Disneyʼs California Adventure открылся тематический аттракцион "Стражи Галактики - Миссия: Прорыв!". И в него выстроилась многочасовая очередь из...

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