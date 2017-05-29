|
Семь часов в очереди в первый день: в "Диснейленде" открыли аттракцион по "Стражам Галактики"
В Калифорнии 28 мая в парке Disneyʼs California Adventure открылся тематический аттракцион «Стражи Галактики — Миссия: Прорыв!». И в него выстроилась многочасовая очередь из фанатов фильма.
Посетители парка
А некоторые — целых семь!
26 мая телеканал ABC30 вел трансляцию из парка. Корреспондент канала Кори Джеймс прокатился на аттракционе и даже потерял сознание. По словам Джеймса, он не ожидал, что в детском парке могут быть такие аттракционы.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Сам аттракцион выглядит вот так:
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Кстати, продолжение «
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Калифорнии 28 мая в парке Disneyʼs California Adventure открылся тематический аттракцион "Стражи Галактики - Миссия: Прорыв!". И в него выстроилась многочасовая очередь из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии