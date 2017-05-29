В Калифорнии 28 мая в парке Disneyʼs California Adventure открылся тематический аттракцион «Стражи Галактики — Миссия: Прорыв!». И в него выстроилась многочасовая очередь из фанатов фильма.

Посетители парка рассказали , что стояли в очереди более пяти часов, сообщает Meduza .

Guardians of the Galaxy #MissionBreakout is currently 240 minutes with the line going all the way to the gate of the park #DCA pic.twitter.com/BuyXRRLS5I — Matthew Rodriguez (@MattDotDisney) 27 мая 2017 г.

А некоторые — целых семь!

Line for new Guardians of the Galaxy ride running down Buena Vista. Standby wait time now at about 7 hours. #GuardiansOfTheGalaxy pic.twitter.com/d3lxwL44kw — tyler martinez (@t_bruskie11) 27 мая 2017 г.

26 мая телеканал ABC30 вел трансляцию из парка. Корреспондент канала Кори Джеймс прокатился на аттракционе и даже потерял сознание. По словам Джеймса, он не ожидал, что в детском парке могут быть такие аттракционы.

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Сам аттракцион выглядит вот так:

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Кстати, продолжение « Стражей Галактики » еще можно увидеть в кинотеатрах Беларуси. Фантастическая лента студий Disney и Marvel ждет своих фанатов.

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