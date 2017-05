В Калифорнии 28 мая в парке Disneyʼs California Adventure открылся тематический аттракцион «Стражи Галактики — Миссия: Прорыв!». И в него выстроилась многочасовая очередь из фанатов фильма.

Посетители парка рассказали , что стояли в очереди более пяти часов, сообщает Meduza .