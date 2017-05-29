Как разобраться в многообразии плитки?



Ремонт сопряжен с рядом трудностей и поиском компромиссов. Подчас сложно определиться с типом плитки, которую хочется видеть на стенах и полу всем членам квартиры. Нередко возникают споры, и последствия отделки оказываются непредсказуемыми. Чтобы угодить всем и разобраться в многообразии материалов прочитайте нашу статью. После этого вы сможете купить плитку , которая вам больше подойдет, а также узнаете полезные советы по укладке и уходу.

Что такое керамическая плитка?





Керамическая плитка — пластины разной формы, изготовленные из смеси песка, глины и минеральных добавок, прошедшие процесс обжига в печах при температуре от 900 до 1200 С. Существует много разновидностей керамики:

по способу изготовления : клинкер, керамогранит, котто, монокоттура;

: клинкер, керамогранит, котто, монокоттура; по типу поверхности : глазурованная, матовая, структурированная, глянцевая;

: глазурованная, матовая, структурированная, глянцевая; по назначению : напольная, настенная, декоративная, универсальная;

: напольная, настенная, декоративная, универсальная; по форме : квадратная, прямоугольная, в виде различных фигур (набирает популярность);

: квадратная, прямоугольная, в виде различных фигур (набирает популярность); по способу формования: прессованная, экструдированная.

Что такое керамогранитная плитка?





Керамогранит — вид керамики, произведенной из белой глины, минералов и красителей натурального происхождения. Прессуется под высоким давлением и обжигается. На выходе получается изделие с окрашиванием на всю глубину. Рисунок может имитировать что угодно: от древесного до металлического покрытия. Керамогранит имеет высокую стойкость к истиранию, агрессивным химическим веществам, не теряет своей насыщенности под действием ультрафиолета. Это идеальное решение для стен и пола вашей квартиры.

Что такое клинкерная плитка?





Хотите купить плитку сложной геометрической формы — берите клинкер. Отделочный материал получают путем смешивания тугоплавкой глины с красящими веществами и экструзии полученной массы (продавливание через форму). После обжига получается высокопрочное изделие, устойчивое к истиранию, воздействию воды, химическим веществам, за которым легко ухаживать. Экструзионный метод производства позволяет получить продукт сложной геометрической формы.

Укладка клинкерной плитки





Клинкером облицовывают стены и пол в любом месте квартиры. Черновую поверхность доводят до идеального состояния, грунтуют, размечают. При отделке стен кладку первого ряда осуществляют с помощью направляющего профиля и ведут при этом с угла. Выкладку каждого следующего ряда начинают со смещением.

Разметке подлежит и пол. Кладка на него осуществляется различным способом, в зависимости от типа итогового рисунка. Крепление элементов выполняют строительным клеем, между ними в процессе работы вставляют распорочные крестики для создания затирочных швов. На каждом этапе уложенный отделочный материал проверяется по уровню.

Что такое плитка «грес»?





Грес — керамогранит одинарного обжига. Он представлен в нескольких тонах – коричневый, бежевый, белый, серый. Имеет матовый тип поверхности, фактуру соль-перец, квадратную и прямоугольную форму, широкий размерный ряд. Купить плитку у официального дистрибьютора можно с помощью каталога TAM.BY.

Что такое глазурованная плитка?





Глазурованный кафель имеет рисунок и сверху покрыт слоем глазури, основной компонент которой — техническое стекло специального типа. Оно улучшает эксплуатационные характеристики изделия. Купить плитку можно однослойную или двухслойную. Первая имеет насыщенный цвет, а вторая — прочнее. При выборе внимательно осматривайте поверхность: на ней не должно быть подтеков и участков, прокрашенных с разной интенсивностью.

Что такое декоративная плитка?





Можно купить плитку с декоративными элементами: плоскими или барельефными вставками, панно, бордюрами. Они преображают интерьер, оживляя однотонный фон. Бордюр используется при переходе от одного цвета к другому или как барьер между разными отделочными материалами. Мини-вариант (карандаши) применяется в местах стыков стен с полом и потолком, на углах. Купить плитку можно в виде панно, которое представляет собой вставку с рисунком, состоящую из одной большой или нескольких маленьких плиток. Ее размещают в определенном месте на стене.

Что такое бесшовная плитка?





Пластины этого типа имеют прямые кромки, поскольку проходят на производстве дополнительную обработку на специализированном оборудовании. У стандартных фрагментов края имеют небольшое закругление, из-за которого не удается класть элементы максимально плотно друг к другу. С «приходом» на рынок бесшовной продукции расстояние между ними удалось сократить максимально — до 0,5-1,5 мм. Подбирая затирку по цвету достигают ощущения отсутствия швов. В итоге облицовочная поверхность кажется монолитной. Купить плитку и затирку лучше у одного производителя!

Что такое агломератная плитка?





Агломерат — сверхпрочное изделие, аналог натурального камня. Получается таким из-за применения особой технологии производства. Мрамор и гранит измельчают в крошку, добавляют ее в цементный раствор, прессуют под давлением, пока воздух не будет полностью удален. Затем обрабатывают вибропрессом, обжигают, полируют. Готовый продукт не имеет зон пониженной плотности, внутренних трещин. Если вы хотите забыть об уходе за покрытием — вам стоит купить плитку агломерат!

Что такое живая плитка?





Купить плитку живую стоит тем, кто любит все необычное. С ее появлением простор для творчества у дизайнеров многократно увеличился. Она состоит из поликарбонатной основы, двух слоев — один из которых отражает свет, другой выполняет функции амортизатора, геля с краской, линзы. Сверху нанесено полимерное покрытие. При ходьбе по такому полу гель с красителем растекается под тяжестью веса. Рисунок на поверхности меняется. Купить плитку можно к любому интерьеру.

Укладка плитки на пол: технология





Укладка ведется на очищенное, прогрунтованное основание. Режется плитка специальным станком, круглые отверстия делаются дрелью с насадкой. Укладывается на строительный клей легкими, вращающими движениями. Работа начинается с центра помещения, чтобы по краям остались куски одинакового размера (предварительно между стенками натягивают шнуры). Для создания затирочных швов используют крестики. Наружные углы и выступы обкладываются цельными плитками, обрезки используют для оформления внутренних углов.

Как заделать стык с ламинатом?





Место, где напольные покрытия разного типа стыкуются между собой нужно оформить должным образом. Оно может быть криволинейным или прямолинейным. Задачу решают путем использования алюминиевых порожков, гибких металлических или поливинилхлоридных профилей. Они скрывают деформационные швы и перепады высот. Когда хотят стык без порожка, используют пробковый компенсатор. Крепление производят саморезами или жидкими гвоздями.

Облицовка стены: этапы





На стене в центре отбивают вертикальную и горизонтальную линии. Кладку начинают в месте пересечения сначала параллельно полу, затем по направлению к нему (рисунок в виде буквы Т). Клей наносят на поверхность стены, вдавливают в него плитку легким надавливанием. Если не вся стена будет вымощена одним типом панелей, то первой выкладывают стартовую полосу верхнего ряда. Оформление наружных углов начинают с цельных элементов. Стыки стен закрывают специальными профилями, бордюрами, выполняют силиконовый шов или используют затирочную смесь..

Как уложить плитку-мозаику?





После работ по выравниванию и грунтованию стен мозаику раскладывают на полу в количестве 9 листов — по 3 в каждую сторону. Дистанцию между листами выдерживают такую же, как между элементами мозаики. Затем с помощью линейки определяют длину сторон «квадрата» и откладывают их на стене по вертикали и горизонтали. В итоге стена оказывается поделенной на несколько квадратов. В дальнейшем именно по ним ведется выкладка.

Клей используют белого цвета. Его наносят на поверхность зубчатым шпателем, прижимают к нему части мозаики, фиксируют положение и слегка надавливают на них резиновой теркой. В заключении наносят шовную затирку и спустя 15 минут удаляют ее остатки.

Сколько сохнет плитка?





Среднее время высыхания кафеля — 24 часа. Не всегда работы проводятся в идеальных условиях и срок сушки увеличивается. Проверяют степень схватывания поверхностей простукиванием и попыткой оторвать один фрагмент в углу. Если оторвался — прижимают его снова и выжидают еще сутки..

Почему отвалилась плитка и как ее приклеить?





Причины, по которым отваливается один или несколько фрагментов: некачественный клей, пыльная поверхность, отсутствие грунтовки. Для их замены удаляют остатки клеящего состава, грунтуют поверхность, наносят клей и устанавливают элементы на место.

Почему трескаются керамика?





Купить плитку и обнаружить спустя какое-то время после укладки трещины на ней крайне неприятно. Проблема кроется в некачественном клее, неровности поверхности и плохой ее обработке, постоянной влажности, чрезмерной нагрузке.

Как изготавливается тротуарная плитка?





Если у вас загородный дом или дача, отличный способ украсить участок — купить плитку для тротуара. Она производится в несколько этапов. Сначала готовится раствор. В определенных пропорциях смешивается песок, цемент и дробленая крошка в бетономешалке. Для получения цветных изделий досыпается красящий порошок. Полученная смесь раскладывается по формам разного размера с рисунком или без и утрамбовывается на вибропечи (в идеале). Дальше изделия отправляются на просушку – в помещение с повышенной температурой. Между ними прокладывают доски, сверху накрывают пленкой. Утром изделия достают из форм.

Укладка тротуарной плитки





Укладка — процесс трудоемкий. Лучше купить плитку и доверить работу профессионалам. На первом этапе размечают участок, на втором — вынимают грунт, на третьем делают несущий слой из гравия и щебня. Дальше устанавливают бордюры, делают насыпь из песка (слой 3-5 см) и приступают к укладке. Заключительный этап — заделка швов и уплотнение виброплитой.

Почему тротуарная плитка чернеет?





Брусчатка со временем темнеет по разным причинам: грибок, вода, впитавшаяся в структуру, агрессивные вещества. Ее обрабатывают специальными составами — лаками, красками или жидкостями, защищающими материал от негативного воздействия.

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