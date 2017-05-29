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В Гродно водителю Peugeot стало плохо за рулем, он врезался во встречный троллейбус

30.05.2017 14:24 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла днем 30 мая на улице Дзержинского в областном центре.


По предварительной информации, 31-летний водитель Peugeot ехал по улице Дзержинского со стороны улицы Островского. В какой-то момент мужчине стало плохо, в результате чего автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в троллейбус.


Водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. Предварительно, водитель и пассажиры троллейбуса в ДТП не пострадали.

Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГАИ.



 
 
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Авария произошла днем 30 мая на улице Дзержинского в областном центре.

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