Белорусские соревнования в 2017 году можно смело переименовывать в международные. Заявку на участие во всех этапах чемпионата подали спортсмены из Литвы, Украины и России. Накануне второй гонки сезона, которая состоится 4 июня в аэропорту «Могилев», украинские и литовские пилоты представили свои команды и поделились впечатлениями от наших состязаний.

Side to side. Литва.





Литовская Side to side немного больше, чем команда. Это люди, объединенные одной идеей, стилем жизни и настроением. Начиналось все как у всех, с гаража.

— Сначала ребята просто собирались, строили автомобили, общались. Потом решили, что нужно создавать команду. Вот уже несколько лет спортсмены выступают бок о бок. За это время состав немного изменился. Кто-то ушел в семью или начал строить дом — не хватало времени на дрифт. В то же время появились новенькие. Я один из таких новичков, — говорит Гедиминас Иванаускас.

Side to side — это не только пилоты и механики. Но также жены, девушки, которые ездят на все соревнования и помогают по маркетинговой части. Ядро команды — опытные дрифтеры Дариус Юрчуконис и Гедиминас Левицкас. В Могилеве зрители также увидят заезды Арнаса Казакевичуса на Nissan S14. Литовцы не рассказывают почему, но говорят, что выступать на Nissan — это традиция команды.



Айк Симонян, организатор Чемпионата (слева) и Гедиминас Иванаускас (справа)

— От прежней машины, как вы понимаете, ничего не осталось. Коробка от BMW, двигатель 2JZ. К середине гонки, скорее всего, поменяю мотор. Мощность старого по меркам дрифта небольшая — 550 «лошадей». А вот новый уже будет выдавать около 800 сил. В ближайших планах подключение системы закиси азота, в долгосрочной перспективе — кулачковая коробка передач. — раскрывает технические секреты своего авто Гедиминас Иванаускас.

У каждого из спортсменов своя история и ответ на вопрос: почему именно дрифт? Иванаускас признается, что всегда мечтал иметь спортивный автомобиль, а свой выбор объясняет так: «В прошлом году мы были в Паланге. Там проходят самые масштабные в Литве соревнования по драгрейсингу, кольцевым гонкам и дрифту. Приехали, собрались тусоваться. Ребята с кольцевых гонок тогда очень удивились, почему мы не отдыхаем перед ответственными состязаниями. Ответили просто — мы дрифтеры, поэтому делаем только то, от чего получаем кайф». Гедиминас дрифтует только второй сезон, но уже участвует в литовских гонках высшей категории «PRO».





— Когда мы ехали на открытие Чемпионата Беларуси в Пинск, знали, что все будет организовано на очень хорошем уровне, — рассказывает пилот, — А самое яркое впечатление от первого этапа — это выступление гонщика из Украины. Во время заезда у него загорелся автомобиль. После того, как машину потушили, он продолжил соревнование. Я назвал его Фениксом

Ради гонки в Могилеве пилоты пропустят второй этап турнира в Литве.

— Мы уже посмотрели видео на YouTube и знаем, что будем ездить среди самолетов. Трасса аэропорта «Могилев» позволяет развивать высокие скорости. Мы, конечно, рассчитываем на победу, но наша главная задача — показать хороший дрифт и получить удовольствие. — признались спортсмены.

No Motors. Украина

Украинская команда No Motors появилась совсем недавно, но ее участники выезжают на трассу далеко не в первый раз. Сами спортсмены говорят, что это сборная солянка. В составе — три опытных пилота, механики и менеджеры.



Пилот команды No Motors Сергей Кремец

Сергей Кремец, до этого выступавший за другую команду, стабильно входил в восьмерку лидеров Чемпионатов Украины и Беларуси прошлого года, а также EEDC-2016 и UDC-2016. Его Mercedes с двигателем 5.5 AMG, который пощекотал нервы зрителей и Гедиминаса Иванаускаса в Пинске, полностью готов к гонке в Могилеве. Огненное шоу Сергей объясняет просто — всего лишь масло капнуло на горячий коллектор. И с горящими глазами рассказывает про новичка в автопарке No Motors — Mercedes с двигателем LS7 объемом 7 литров. Он станет флагманом, самым мощным автомобилем в команде.





Еще один участник Чемпионата Беларуси по дрифтингу — Александр Косогов, кандидат в мастера спорта по дрифту. Ранее Александр был замечен на соревнованиях под логотипом другой команды. В этом году он сел за руль маленькой злой «бэшки» (BMW E30 c двигателем LS3 объемом 6.2 литра) и планирует показать хорошие результаты.

«Злая» для гонщиков No Motors — это высшая похвала и главный комплимент машине. Точно так же говорит Макс Миллер, третий пилот команды, про свою Altezza 2JZGTE. В Украине его знают как организатора крупнейших дрифт-ивентов и судью международного уровня. «Теперь он еще и едет», — комментируют друзья по команде. На состязаниях в Японии WDSC Миллер занял третье место, в 2016 году вошел в ТОП-8 на Чемпионате Беларуси.





— Единогласно мы выделяем болельщиков. Больше нигде нет такого фанатского коллектива, как у вас. Ни в Украине, ни в России, и даже в Японии нет. Очень крутые люди, и у них в глазах написано, что они болеют. В большинстве стран, чтобы тебя поддерживали, нужно много выступать, занимать подиумы. А здесь человек выезжает первый раз, а ему уже кричат: «Молодец, давай! Это только начало, потом поедешь еще лучше!». И, конечно, мы оценили явные маркетинговые плюсы в виде невероятного количества постов, хештегов, мини-статей. Видно, что организаторы живут дрифтом. -признались гонщики.





Именно по этой причине украинские пилоты на весь сезон 2107 получили «белорусское спортивное гражданство»: сдали лицензии FAU (Автомобильная Федерация Украины) и оформили лицензии БАФ (Белорусская Автомобильная Федерация). Спортсмены пообещали, что 4 июня в Могилеве будет быстро и жарко.