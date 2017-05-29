Лукашенко: для спортсменов у нас делается все, но должной отдачи нет

Во вторник, 30 мая, состоялось заседание Олимпийского собрания Национального олимпийского комитета, в ходе которого президент Беларуси был вновь переизбран на очередной срок на посту главы НОК. Александр Лукашенко впервые возглавил Национальный олимпийский комитет 20 лет назад — 15 мая 1997 года.

Также во время работы Олимпийского собрания избран вице-президент НОК, им стал заслуженный мастер спорта, директор республиканского центра олимпийской подготовки "Раубичи" Андрей Асташевич. Посты вице-президентов НОК заняли заместитель председателя Белорусской федерации гандбола Сергей Репкин и председатель Белорусской федерации хоккея Семен Шапиро .



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко вновь переизбран на пост главы НОК, Шапиро – его заместитель

Кроме того, в ходе Олимпийского собрания НОК Беларуси подведены итоги работы спортивной отрасли за минувшие три года. Александр Лукашенко в очередной раз резко раскритиковал выступление белорусских спортсменов на летних Олимпийских играх минувшего года в Рио-де-Жанейро и работу спортивных функционеров во время подготовки к Олимпиаде.

" Для спортсменов в нашей стране делается все необходимое , но должной отдачи, вот прямо заявляю, нет. Да, мы отмечаем успехи наших атлетов в 2014 году на зимней Олимпиаде в Сочи, неплохо выступили на Европейских играх 2015 года в Баку, а что было в Рио-де-Жанейро в прошлом году?" — задал вопрос Лукашенко.

Глава государства напомнил о совещании, состоявшемся накануне Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, в ходе которого никто из спортивных функционеров не высказал ни жалоб, ни опасений.

"Ну, порадовали в каком-то объеме борьба, тяжелая атлетика и Владислав Гончаров, скромный трудолюбивый парень, витебчанин, который просто не оставил шансов своим соперникам. Однако это единичные успехи, яркие вспышки, а в целом выступление команды провальное. 40-е место в медальном зачете, разве это соответствует нашим вложениям в спорт и вниманию государства к этой сфере?" — задал вопрос Лукашенко.

В общей сложности глава государства поставил перед НОК, правительством и губернаторами областей 10 задач для дальнейшего развития спортивной сферы: от поиска и воспитания будущих атлетов в спортивных школах в регионах, оптимизации работы центров олимпийской подготовки и акцентированного внимания к "медальным" видам спорта.

Комментарий Александра Лукашенко на заседании Олимпийского собрания НОК Беларуси слушайте на радио Sputnik Беларусь.