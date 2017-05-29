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Беларусь может стать «интеллектуальным полигоном» для сотрудничества стран ЦЕИ в области IT
30.05.2017 14:14 — Разное | Ежедневник
Беларусь могла бы активнее использовать площадку ЦЕИ для содействия проектам, затрагивающим страны региона в транспорте и логистике, энергетике и IT, образовании и культуре.
Беларусь может выступить площадкой для IT-сотрудничества стран ЦЕИ. Такое мнение высказал председатель Совета Республики Михаил Мясникович сегодня на заседании Парламентского комитета Центрально-Европейской инициативы в Минске, передает
«Не могу не затронуть актуальную сегодня в мире тему цифровой трансформации. Беларусь может выступить площадкой, интеллектуальным полигоном для сотрудничества партнеров ЦЕИ в IT-индустрии. У нас есть для этого опыт и знания», – сказал спикер.
По словам Михаила Мясниковича, информатизация является национальным приоритетом Беларуси. Так, приняты Стратегия и Государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы. Спикер также считает, что важно усилить «многосторонний трек взаимодействия на площадке ЦЕИ между национальными столицами».
«Мы могли бы активнее использовать эту площадку для содействия проектам, затрагивающим страны региона в транспорте и логистике, энергетике и IT, образовании и культуре. Это укрепило бы региональную компоненту нашего партнерства», – заметил председатель Совета Республики. Он подчеркнул, что Беларусь никогда не ассоциировала европейскую повестку дня исключительно с Брюсселем.
«Для нас всегда не меньшую, а зачастую еще большую роль играли национальные парламенты и правительства. Мы предлагаем использовать и развивать потенциал этих связей на площадке ЦЕИ», – сказал Михаил Мясникович.
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Беларусь могла бы активнее использовать площадку ЦЕИ для содействия проектам, затрагивающим страны региона в транспорте и логистике, энергетике и IT, образовании и...
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