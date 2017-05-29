Алексей Кособуцкий выучился на детского хирурга, но понял, что быстрых денег в медицине не найти. Он играл в покер, пробовал пригонять машины из Германии и, наконец, открыл образовательный центр для школьников. «Репетиторством я уже на шестом курсе зарабатывал больше, чем средний врач со стажем», — отмечает Алексей.



Фото: из личного архива героя. Первый снимок сделан во время работы в хирургии, второй — в образовательном центре.

FINANCE.TUT.BY публикует историю в рамках конкурса « Как я поменял работу и жизнь »: среди присланных читателями историй о смене профессии вы проголосуете за лучшую, мы — вручим автору 300 рублей. Читателей было много, писем тоже — так что мы решили продлить прием конкурсных историй до 1 июня.

Выиграл 500 долларов в покер и сэкономил 2000 долларов, пригнав авто из Германии

— Еще будучи семиклассником, я понял, что многое в мире зависит от денег — и задумался о том, как их можно заработать. Главное, думал я — это хорошее образование! Я не физик или математик, чтобы пойти в ИТ. Моими сильными сторонами оказались химия и биология, и я решил, что самый лучший вариант для меня — поступить в медицинский университет. Я знал, что врачи зарабатывают мало, но все же надеялся, что в моем случае выйдет иначе: например, что я смогу быстро продвинуться по карьерной лестнице до завотделения или главврача.

В 9 классе я попал в школу с химико-биологическим уклоном, в 10 и 11 классах я побеждал на олимпиадах. На ЦТ набрал около 90 баллов по каждому предмету — и поступил в университет. По мере учебы я понял, что быстро на медицине не заработать, поэтому искал какие-то дополнительные заработки: с первого курса стал репетитором по химии, работал санитаром в больнице, фельдшером на скорой. У меня была стипендия, к тому же я получал 50% надбавки за то, что был старостой курса: отвечал за 200 студентов и 15 старост групп, но денег все равно не хватало.

Мысли об организации бизнеса не покидали меня. На третьем курсе я стал подумывать о том, чтобы устанавливать автоматы с игрушками в различных зданиях: смотрел трафик посетителей с детьми, узнавал арендные ставки, но так и не решился. На четвертом курсе познакомился с парнем, который зарабатывал деньги, играя в покер. Я подумал, почему бы мне не попробовать? Стал играть. Читал много профессиональной литературы, тратил на игру в среднем по шесть часов в день — и в принципе, делал успехи. Помню, как вывел первые 500 долларов. Для студента это было очень круто! Я уже представлял, как буду покером зарабатывать деньги, но потом мой «игровой» заработок стал сокращаться. Затраченные нервы и время не окупались, и я завязал.

На пятом курсе стал пробовать себя в продажах. Продавал все подряд, что было не нужно: какие-то колеса с дачи, газовые баллоны, велосипед, медный лом, монеты, автозапчасти. На это хламе я напродавал на половину новой машины. Оставшуюся часть денег выручил с продажи своей старой машины, а еще добавил заработок из покера. В середине шестого курса я отправился в Германию и купил Citroen C4 2008 года. Это было очень круто: крутое путешествие, крутой опыт, крутой автомобиль. Если бы я брал машину здесь, потратил бы еще около 2 тысяч долларов. Я подумал, а почему бы не зарабатывать на авто?..

Репетиторством на шестом курсе зарабатывал больше, чем средний врач со стажем

— На шестом курсе мы с женой решили, что нужно попробовать открыть аптеку. Нам требовалось около 30 тысяч долларов. Часть денег мы надеялись выручить с продажи нашего Citroen, а оставшееся — с продажи других авто, которые мы хотели пригнать из Германии. В конце шестого курса жена устроилась на хорошую работу (она, кстати, тоже медик), а я занимался продажами и репетиторством. Так нам удалось насобирать часть суммы для поездки в Германию. Оставшееся взяли из денег, подаренных на свадьбу, и одолжили у знакомых.

Итак, я, моя жена и мой друг Макс поехали за двумя машинами. Все сложилось удачно: были кое-какие проблемы на таможне, но в целом, мы остались довольны и покупкой, и самим приключением. Когда настала пора продавать машины, начались сложности: это был 2014 год, рынок стал проседать. В результате нам не удалось абсолютно ничего заработать: одну машину продали по себестоимости, вторую в два раза дешевле, чем брали.

Поскольку мы с женой жили отдельно от родителей, вопрос финансов для нас стал еще острее. Я «конкретно» занялся репетиторством, и уже на шестом курсе зарабатывал больше, чем средний врач со стажем. Параллельно я занимался медициной: окончил университет по специальности «детская хирургия». Мне очень нравилось оперировать, но, если говорить о деньгах, то хирургия принесла бы мне их лет через десять упорной работы, поэтому, работая по распределению, я также занимался репетиторством.

Родители детей, у которых я был репетитором, быстро стали меня рекомендовать друг другу, так как я «не тянул» из них деньги, а давал результат за 3−4 занятия. После окончания интернатуры я организовал курсы по химии для школьников и абитуриентов по ускоренной программе. Сделал сайт, дал рекламу в метро, в интернете — и набрал около 20 учеников. За два месяца, которые длился курс, школьник поднимал свои оценки в среднем на 2 балла. За год работы я провел три набора, а после мы открыли учебный центр «Школа интенсивного обучения». В программу включили не только химию, но и математику, физику, английский и русский. Жена теперь работает директором в нашем учебном центре. Для развивающегося бизнеса у нас все идет неплохо. Понятно, что мы зарабатываем больше, чем когда работали врачами. Но при всех прелестях своего дела я скучаю по медицине, по хирургии и очень бы хотел в какой-то момент вернуться, но не ради денег, а ради работы врачом.

Считаете, что у вас есть история получше? Тогда присылайте ее на адрес elena.melnikova@tutby.com с пометкой «Как я поменял работу и жизнь». Письма принимаем до 1 июня. Полные условия конкурса можно прочитать здесь . Инфоподдержка — РАБОТА.TUT.BY .

Просмотреть все конкурсные истории можно по ссылке .