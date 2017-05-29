Кабриолет и практичность — противоположные понятия, особенно в нашем климате. Но уж слишком много радости дарит машина без крыши в погожий денек, поэтому в Беларуси все больше «кабриков». На первую встречу любителей ездить без крыши собралось более пятидесяти кабриолетов. Корреспондент TUT.BY отправился на встречу, чтобы найти самые интересные машины.

«Без крыши — совсем другая машина»

— Это первая, неофициальная встреча любителей открытых автомобилей. Мы собрались, чтобы просто познакомиться и немного прокатиться вместе. В перспективе планируем создать официальный автоклуб. Этой встречей мы хотим показать владельцам машин без крыши, что они не одни такие. Любителей кабриолетов в Беларуси много, — рассказал организатор встречи Александр.



Кабриолет — это стиль жизни, говорят владельцы. «Как будто две машины в одной — складываешь крышу и авто преображается. Совершенно другие ощущения от вождения», — поделились впечатлениями хозяева кабриолетов.



Ради этих ощущений они готовы мириться с маленьким багажником, худшей шумоизоляцией, проблемами с эксплуатацией в зимних условиях. Тканевую крышу нужно постоянно обрабатывать специальными пропитками, иначе она начинает протекать в дождь. Практичность — это не про кабриолеты.

На встречу приехали совершенно разные автомобили, от бюджетных Renault Megane и Opel Astra, до роскошных открытых Mercedes и BMW. Одни машины ездят каждый день и круглый год, другие выезжают из гаражей только по особым случаям. Мы выбрали самые интересные экземпляры на встрече и рассмотрели их подробнее.



Большие и маленькие

Если смотреть на автомобили глазами коллекционера и оценивать стоимость машины в будущем, то самым перспективным будет Mercedes SL600 в кузове W129. Классический родстер, представитель благородного семейства флагманских «открывашек» немецкой марки. Их осталось немного, и с годами они будут только дорожать.



— Автомобиль 1993 года выпуска, был куплен новым в Минске за 280 000 дойчмарок. Потом был продан в Украину, привезен обратно в Беларусь. Жил в Бресте, долго продавался, и наконец я его купил полтора года назад. Захотелось иметь машину для релаксации, SL для таких целей идеален, — поделился хозяин машины Павел.



Павел купил Mercedes для релаксации

Рубленые линии, сдержанный, но не агрессивный дизайн. Габариты внушают уважение, двухместная машина длиной четыре с половиной метра. Под капотом тот самый, легендарный «шестисотый» мотор.



Огромный двенадцатицилиндровый монстр ждет нажатия на педаль. Шесть литров, четыреста лошадиных сил и пятьсот Нм крутящего момента — сегодня такие цифры уже не впечатляют так сильно, но все равно внушают уважение. Этой машине уже не нужно быть самой быстрой, ей нужно просто быть.

Совсем другой по габаритам и по идеологии автомобиль Daihatsu Copen. Японские «родители» старались сделать машину как можно меньше и легче, чтобы вписаться в строгие налоговые ограничения по размеру машины и объему мотора. В Японии есть целый сегмент микроавтомобилей, которые называют «кей-карами». Они очень популярны у местной молодежи.



Немногие машины из этого сегмента выходят на европейский рынок, получая леворульную версию, но успех Smart не оставил равнодушным японского производителя. На родине машина комплектовалась турбомоторчиком на 659 куб. см, но в евростандарты по экологии этот мотор не вписался, поэтому под капот леворульных авто поставили атмосферный двигатель 1.3 на 86 «лошадок». Для трехметровой машины массой меньше тонны этого достаточно.



— Со светофора можно легко объезжать всех, динамики хватает. Расход топлива — не больше шести литров в городском режиме. Автомобиль удивительно хорошо рулится, над подвеской и жесткостью кузова поработали отлично. Можно заходить в крутые повороты, не сбавляя скорости, эмоции просто через край, — рассказал владелец машины Николай.

Машина и ее владелец сразу привлекают к себе внимание на дороге из-за редкой модели и яркого цвета. «Я специально искал машину в желтом цвете и с красным салоном. Около полугода мониторил объявления, и как только она появилась в продаже в Германии, сразу же позвонил. Стоила она 13 000 евро, — вспоминает владелец.



Однако кое-что общее с Mercedes у этой машины есть. Механизм складывания жесткой крыши изначально разрабатывали немцы для своей модели SLK. Японцы адаптировали систему под меньший кузов, правда в багажнике при сложенной крыше остается всего 14 литров свободного пространства.

Владельцев Saturn Sky в нашей стране тоже можно сосчитать по пальцам, таких машин не наберется и десяток. Компания General Motors активно продвигает этот бренд на американском рынке, для европейцев предназначена марка Opel. Однако аналогичных родстеров Opel GT в Беларуси тоже единицы.



— На машину все обращают внимание и не могут понять, что это вообще за марка, каких только версий не слышал. При этом с технической стороны ничего особенного тут нет. Атмосферный мотор на 2.4 литра с автоматической КПП, спортивная подвеска. Автомобиль не гонок, он для комфортной езды, — рассказал владелец Евгений.

Наиболее широко на встрече был представлен родстер BMW Z4 первого поколения. Этих машин приехало больше десяти. Баварский родстер можно часто увидеть на минских улицах, он дает отличный баланс комфорта и динамики.



Больше всего внимания на встрече привлекали два уникальных самодельных автомобиля. Они родом из одного гаража, создатель называет свои машины хот-родами. Эти автомобили заслуживают отдельного рассказа, мы подготовили о них подробный репортаж, который скоро появится на AUTO.TUT.BY.

