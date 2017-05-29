Александр Лукашенко пообещал содействие в решении вопроса белорусских хоккейных легионеров в России. Об этом он заявил сегодня, выступая на олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.



Александр Лукашенко. Фото: БЕЛТА

Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров на олимпийском собрании отметил, что одна из самых важных проблем в спорте — проблема легионерства.

— Сегодня она очень сильно звучит в хоккее. Лучшие хоккеисты, которых мы воспитываем, меняют гражданство и уезжают в Россию. Та же ситуация создается сегодня и в национальной сборной, — сказал он.

По словам Михаила Захарова, белорусские граждане и казахстанцы считаются легионерами в России.

— Это неправильно. Хотя по закону они все имеют право работать. Но почему-то в спортивной части… Наверное, кто-то недоработал. Мы — Союзное государство, — подчеркнул он, отметив, что в Евросоюзе, например, соответствующие вопросы урегулированы.



Михаил Захаров. Фото: БЕЛТА

Александр Лукашенко согласился, что подобная ситуация с правовой точки зрения не обоснована.

— Попробуем урегулировать этот вопрос. Думаю, для России это не такая проблема. Как будто они как из Канады или США большой приток спортсменов получат из Беларуси, — отметил белорусский лидер.

— Этот вопрос в правительстве надо изучить, что там нам надо, и что я должен сделать. Не первый раз звучит этот вопрос, — добавил глава государства.

Он также обратил внимание и на необходимость четкого следования договорным обязательствам в отношениях со спортсменами.

— Мы готовим спортсменов. Кто-то же за это платит деньги и большие. Хорошо, чего мы будем держать спортсмена, если он хочет где-то выступать. Но, пожалуйста, компенсируй государству эти расходы. А для этого надо иметь договор — контракт с этим человеком, которого вы с детского сада подымаете. А силой удерживать — это же не метод, — резюмировал президент.