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В центре Гродно лоб в лоб столкнулись легковушка и троллейбус

30.05.2017 14:49 — Разное | БелТА  
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30 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В центре Гродно лоб в лоб столкнулись легковушка и троллейбус, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в середине дня на улице Дзержинского произошло лобовое столкновение троллейбуса и легкового автомобиля "Пежо". По предварительной информации, легковушка неожиданно выехала на встречную полосу. В результате транспортные средства получили повреждения, у "Пежо" сильно разбита передняя часть.

"По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", - отметили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Медицинская помощь оказывалась водителю легковой машины. В троллейбусе пострадавших нет.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Сегодня в середине дня на улице Дзержинского произошло лобовое столкновение троллейбуса и легкового автомобиля "Пежо". По предварительной информации, легковушка...

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