30 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В центре Гродно лоб в лоб столкнулись легковушка и троллейбус, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в середине дня на улице Дзержинского произошло лобовое столкновение троллейбуса и легкового автомобиля "Пежо". По предварительной информации, легковушка неожиданно выехала на встречную полосу. В результате транспортные средства получили повреждения, у "Пежо" сильно разбита передняя часть.

"По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", - отметили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Медицинская помощь оказывалась водителю легковой машины. В троллейбусе пострадавших нет.-0-