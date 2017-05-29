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Метеорологи объяснили, как правильно называть разгул стихии в Москве

30.05.2017 15:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мая — Sputnik. Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснил разницу между ураганом, смерчем и шквалом — смотрите интерактивные карточки с определениями этих метеорологических явлений на Sputnik.

Метеорологи объяснили, как правильно называть разгул стихии в Москве
© Sputnik Владимир Астапкович
Московский смерч: более 100 пострадавших, повреждены даже самолеты

Вчерашний разгул стихии в Москве и области нельзя называть ни смерчем, ни ураганом. На профессиональном языке метеорологов это называется шквалистым усилением ветра — он несся перед холодным фронтом.

"Нет, это не смерч. Смерчем называется хоботок, который спускается из облака до земли, для него нужны особые условия. А вчера наблюдалось шквалистое усиление, когда горизонтальная линия шквала несется перед холодным фронтом вдоль поверхности земли. Если сравнивать смерч и шквал, то по физике это совершенно разные явления, но по последствиям вчерашнее шквалистое усиление вполне сопоставимо с последствиями от смерча", — рассказал во вторник главный синоптик России.

Смотрите разницу между шквалом, смерчем и ураганом в интерактивных карточках Sputnik.

Стихия в понедельник привела к значительным повреждениям и жертвам: в Москве погибли 11 человек, есть погибшие и в области. Сейчас более ста человек находятся в больницах города. Помимо этого, были повреждены более тысячи машин, тысячи деревьев вырвало с корнем.

Правительство Москвы во вторник рассмотрит вопрос о денежных компенсациях семьям погибших при урагане в столице, при этом размер выплат на каждую семью может составить 1 миллион рублей.    

 
Теги: Минск
 
 
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Главный метеоролог России подчеркнул: смерчем и ураганом произошедший накануне в Москве разгул стихии назвать нельзя.

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