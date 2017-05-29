Экономист о покупке валюты без паспорта: причины и последствия

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В пресс-службе президента Беларуси, комментируя указ об отмене обязательного предъявления паспорта при покупке валюты , отметили, что в 2011 году такая норма была введена в рамках разработанного правительством и Национальным банком Беларуси комплекса мер по выходу на единый равновесный курс белорусского рубля.

Аналитики склонны видеть две основные причины в действиях регулятора. С одной стороны, стабилизировалась ситуация на валютном рынке, существенно снизились и девальвационные ожидания населения, подрастают вклады в белорусских рублях, а в валюте снижаются, уходит ажиотаж вокруг валюты. С другой стороны, свою роль играют процессы развития ЕАЭС.

"Беларусь часто критикуют за чересчур зарегулированные валютные операции. И есть пожелания, чтобы мы облегчали этот процесс. Мне кажется, поэтому сделан такой шаг. У нас валютное законодательство более жесткое, чем в той же России. Здесь и требование к юридическим лицам об обязательной продаже валютной выручки, и ограничения по движению капиталов", — сказал Полховский.

Экономист считает, что возможность покупки иностранной валюты без предъявления паспорта можно считать сигналом к началу некоторой дерегуляции валютного рынка. Хотя прогнозировать следующие шаги правительства и Нацбанка, по мнению эксперта, пока рано. Та же обязательная продажа валютной выручки юридическими лицами по-прежнему остается важной для экономики нашей страны нормой, обеспечивающей стабильное состояние.

"Возможно, в перспективе можно будет говорить о снижении объемов обязательной продажи. Во всяком случае, каких-то дополнительных шагов если и стоит ждать, то не раньше, чем через год. В Беларуси любой процесс дерегулирования проходит всегда достаточно плавно: делается шаг, потом оценивается его влияние, и потом делается еще шаг", — считает Полховский.

По мнению эксперта, произошли коренные изменения в денежно-кредитной политике страны. Нацбанк Беларуси проводит политику "дорогих денег", на данный момент в системе их не так много, и они уже не так легкодоступны, как это было перед последним финансовым кризисом, инфляционные процессы замедляются. И ухудшения ситуации в скором будущем ждать не стоит.

Комментарий экономиста Валерия Полховского об отмене обязательной регистрации паспортных данных при покупке валюты слушайте на радио Sputnik Беларусь.