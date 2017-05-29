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К началу 2019 году в Беларуси введут биометрический паспорт и национальную ID-карту
30.05.2017 14:52 — Разное | Ежедневник
Паспорт будет предназначен исключительно для поездок за границу, а карта будет основным документом, удостоверяющим личность.
Биометрический паспорт и национальная ID-карта будут введены к 1 января 2019 года, сообщилв эфире интернет-телевидения «СБ» начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
По его словам, паспорт будет предназначен исключительно для поездок за границу, а карта будет основным документом, удостоверяющим личность. «Она будет содержать цифровую подпись и будет облегчать работу гражданина с электронным правительством. В электронном чипе в паспорте будут присутствовать персональные данные гражданина. В частности, фотография, электронная подпись и отпечатки пальцев. Это делается для того, чтобы облегчить прохождение соответствующих видов контроля на границе, упростить определенные механизмы получения виз и увеличить степень защиты паспорта гражданина Беларуси», - отметил Алексей Бегун.
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Паспорт будет предназначен исключительно для поездок за границу, а карта будет основным документом, удостоверяющим личность.
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