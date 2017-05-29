30 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Уроженец Слонима организовал в столице незаконный алкогольный бизнес, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении Департамента финансовых расследований КГК Гродненской области.

Бывший житель райцентра организовал незаконный бизнес в сфере торговли алкогольной продукцией и спиртосодержащей жидкостью. Он реализовывал по своим каналам дорогостоящий алкоголь без белорусских акцизных марок, который ввозил из магазинов беспошлинной торговли, и неизвестную спиртосодержащую продукцию, происхождение которой устанавливается. Деятельность приносила прибыль в таком размере, что молодой человек жил в Минске, официально не работая, и ездил на дорогом внедорожнике.

Серую схему реализации контрафактных напитков выявили сотрудники Слонимской финансовой милиции совместно с правоохранителями. В местах хранения обнаружено и изъято около 1 тыс. л водки Jelzin, Finlandia, виски MacArturs и Lauders, коньяка Metaxa, джина London Gin, рома Captain Morgan с этикетками магазина беспошлинной торговли.

Также в хранилищах нашли спиртосодержащую жидкость в пятилитровых пластиковых канистрах неустановленного происхождения.

Рыночная стоимость изъятого алкоголя составляет более Br22 тыс. Виновнику грозит штраф до 30 базовых величин с конфискацией продукции.-0-