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НОК направил претензию к Международной федерации каноэ о компенсации всех расходов
Национальный олимпийский комитет Беларуси направил претензию к Международной федерации каноэ и ждет полюбовного урегулирования спора. Об этом сообщил сегодня корреспонденту БЕЛТА генеральный секретарь НОК Анатолий Котов.
— Мы буквально на этой неделе направили претензию к Международной федерации каноэ с просьбой компенсировать все расходы и моральный ущерб. Теперь ждем ее реакцию, — сказал Анатолий Котов. — Претензия направлена от имени спортсменов и Министерства спорта. НОК здесь выступает организатором процесса.
По его мнению, ответ от Международной федерации каноэ должен поступить в течение нескольких недель. В противном случае, если там не захотят урегулировать спор полюбовно, белорусская сторона будет обращаться в Международный арбитражный спортивный суд и Международный спортивный суд в Лозанне.
— С учетом того, что наших гребцов
Анатолий Котов уточнил, что НОК планирует отсудить у федерации призовые спортсменов, которые им должны были бы выплатить в случае победы, а также затраты, которые понесла Беларусь на подготовку команды — это сумма колеблется в районе $ 400−500 тыс.
— В новом олимпийском цикле мы должны учитывать весь комплекс проблем, ту нечестную игру, которая порой ведется против отдельных стран и команд, — подчеркнул он.
Как сообщалось, в январе Международный арбитражный спортивный суд
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Национальный олимпийский комитет Беларуси направил претензию к Международной федерации каноэ и ждет полюбовного урегулирования спора.
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