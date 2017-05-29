|
Вместо EPAM дом в Калининградском переулке будет строить УКС Миноблисполкома
На месте барака № 21 в Калининградском переулке, который находится между улицами Коласа — Калинина — Чорного, построят 12-этажный жилой дом. Возводить новостройку будет УКС Миноблисполкома, сообщает агентство
В 2012 году этот участок Мингорисполком выделил компании EPAM Systems, которая планировала построить здесь 12-этажный односекционный жилой дом для своих сотрудников. Обсуждение проекта тогда вызвало немало возмущения среди местных жителей — к уплотнению квартала они отнеслись настороженно. Дом EPAM так и не построил. И теперь новостройку, где квартиры будут, в основном, для нуждающихся, построит Миноблисполком.
Новый дом, который построят на его месте, будет рассчитан на 83 квартиры. При разработке документации на новую многоэтажку проектировщикам давалось задание максимально сохранить дворовую территорию соседнего дома № 23 на улице Калинина. А также предусмотреть общие для двух жилых зданий зоны отдыха, хозплощадки и автостоянки (с учетом потребностей жителей существующего дома).
Поэтому возле новостройки появится двухуровневая открытая стоянка на 100 машин, гостевая парковка на 13 мест, детская и спортивная площадки с мягким покрытием, места отдыха, рассчитанные на жителей обеих многоэтажек — старой и новой. Как пояснили в УКС Миноблисполкома, по расчету минимальной вместимости автомобильных парковок и стоянок для проектируемого объекта и жилого дома № 23 на улице Калинина требуется 91 машино-место. Проектом же предусматривается размещение 113 мест для хранения транспорта (100 — на двухуровневой открытой стоянке и 13 — на гостевой парковке). Запроектированная двухуровневая автостоянка рассчитана на совместное использование жителей нескольких домов, а также может быть двойного использования в разное время суток и для административного здания «Промстроймонтаж» (пер. Калининградский, 19а).
Во время строительства предусмотрен снос отдельных деревьев и компенсационные посадки зеленых насаждений.
Возвести дом планируется до сентября 2018 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Застройщик должен будет снести барак, который стоит на участке.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии