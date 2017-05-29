Вместо EPAM дом в Калининградском переулке будет строить УКС Миноблисполкома

На месте барака № 21 в Калининградском переулке, который находится между улицами Коласа — Калинина — Чорного, построят 12-этажный жилой дом. Возводить новостройку будет УКС Миноблисполкома, сообщает агентство «Минск-Новости» . Барак подлежит сносу, согласно решению Мингорисполкома, еще с 2006 года.

В 2012 году этот участок Мингорисполком выделил компании EPAM Systems, которая планировала построить здесь 12-этажный односекционный жилой дом для своих сотрудников. Обсуждение проекта тогда вызвало немало возмущения среди местных жителей — к уплотнению квартала они отнеслись настороженно. Дом EPAM так и не построил. И теперь новостройку, где квартиры будут, в основном, для нуждающихся, построит Миноблисполком.



Барак № 21, который подлежит сносу

Новый дом, который построят на его месте, будет рассчитан на 83 квартиры. При разработке документации на новую многоэтажку проектировщикам давалось задание максимально сохранить дворовую территорию соседнего дома № 23 на улице Калинина. А также предусмотреть общие для двух жилых зданий зоны отдыха, хозплощадки и автостоянки (с учетом потребностей жителей существующего дома).



Проект дома, который построят на месте барака

Поэтому возле новостройки появится двухуровневая открытая стоянка на 100 машин, гостевая парковка на 13 мест, детская и спортивная площадки с мягким покрытием, места отдыха, рассчитанные на жителей обеих многоэтажек — старой и новой. Как пояснили в УКС Миноблисполкома, по расчету минимальной вместимости автомобильных парковок и стоянок для проектируемого объекта и жилого дома № 23 на улице Калинина требуется 91 машино-место. Проектом же предусматривается размещение 113 мест для хранения транспорта (100 — на двухуровневой открытой стоянке и 13 — на гостевой парковке). Запроектированная двухуровневая автостоянка рассчитана на совместное использование жителей нескольких домов, а также может быть двойного использования в разное время суток и для административного здания «Промстроймонтаж» (пер. Калининградский, 19а).

Во время строительства предусмотрен снос отдельных деревьев и компенсационные посадки зеленых насаждений.

Возвести дом планируется до сентября 2018 года.