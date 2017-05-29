Лукашенко назвал 10 основных задач по совершенствованию спортивной отрасли

Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко сегодня, выступая на олимпийском собрании НОК Беларуси, перечислил десять основных задач по совершенствованию спортивной отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.



Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

— Спорт — важнейшая отрасль народного хозяйства. Она должна работать с пользой и приносить результат. Мы не настолько богаты, чтобы бездумно тратить деньги. Ситуация требует действий по совершенствованию этой сферы, искоренению негативных факторов, мешающих эффективному использованию средств, — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко уверен, что в Беларуси есть таланты, которые могут стать спортсменами мирового уровня.

— Мы продемонстрировали за период независимости, что имеем талантливых людей. Даже в неожиданных видах, — сказал он.

Президент привел пример Юлии Нестеренко, которая в свое время сенсационно победила на Олимпиаде в Афинах.

— Работать надо. Поэтому мы будем поддерживать школы. Если только мы увидим, что там есть потенциал, любую школу поддержим, которая никогда медалей нам не приносила. Будем поддерживать, но ориентироваться на результат. В противном случае — это физкультура. Объекты будем строить, но только с перспективой, что они будут заняты, и там будут заниматься люди, — сказал глава государства.

В своем выступлении президент обозначил ключевые направления, по которым необходимо совершенствовать спортивную отрасль.

Во-первых, необходимо определить перспективные, потенциально медальные, традиционные для Беларуси виды спорта, и именно им оказывать основную поддержку. «Завоевали лицензии — добавить. Получили медали — еще добавить», — сказал Александр Лукашенко.

Во-вторых, требует кардинального улучшения ситуация в детско-юношеском спорте. Президент подчеркнул, что это основа основ. И здесь необходим системный подход. Он поручил местным органам власти в течение года решить вопрос с обеспечением необходимым инвентарем каждой спортивной школы.

Еще одно направление — студенческий спорт, который в Беларуси так пока и не стал опорой для профессионального спорта. В связи с этим министру образования поручено предметно разобраться с этой сферой и активнее работать в одной связке со спортивными ведомствами и организациями.

В-четвертых, нуждается в оптимизации система обучения тренерских кадров. «Мы вынуждены десятками завозить тренеров из-за рубежа и за огромные деньги», — заметил белорусский лидер.

Пятая задача — оптимизация работы республиканских центров олимпийской подготовки. При этом Министерство спорта и туризма не должно утрачивать контроль над тренировочным процессом национальных команд.

Не менее важны и такие сферы, как спортивная наука и медицина. Здесь, по мнению президента, проблемы решаются медленно. «Не мне вам объяснять, что без качественного медицинского и научного сопровождения сейчас невозможно достигать серьезных результатов, — сказал Александр Лукашенко. — Нам необходимо максимально задействовать потенциал Министерства здравоохранения с пониманием того, естественно, что спортсмены требуют индивидуального подхода».

В-седьмых, необходимо уметь грамотно противостоять безосновательному давлению, когда национальные команды обвиняют в употреблении допинга. А ведь этой теме сегодня в мире уделяется много внимания. «Поймите, каждый допинговый камень в наш огород больше не рассматривается как единичный случай. Все пытаются сложить это в систему. Как сделали с Россией. А значит, мы должны быть умнее, прозрачнее, чтобы никто не усомнился в нашей чистоте», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства поручил решить еще одну задачу — усилить роль регионов в подготовке атлетов. По его словам, местные власти играют значительную роль в развитии спорта: «Интересна губернатору эта сфера — и она будет развиваться. Будет поддержка регионов — будут появляться новые звезды. Если этого нет, то в лучшем случае перспективный атлет переедет на новое место жительства, а в худшем — бросит заниматься из-за того, что он никому не нужен».

Следующая область действий — загрузка инфраструктуры. Нужно четко увязывать планы строительства с концепцией развития видов спорта в стране. Кроме того, важно использовать спортивные объекты по назначению. Министерству спорта поручено взять эти вопросы под контроль.

Последним, десятым, направлением является необходимость активизировать работу спортивных федераций и в целом понятно распределить обязанности и ответственность между различными спортивными структурами. «Хочу отметить особую роль Национального олимпийского комитета как главной спортивной общественной организации страны. Подчеркиваю: НОК должен быть домом для всех, оказывать методическую, финансовую и другую помощь федерациям, оперативно и качественно решать подобные проблемы», — сказал Александр Лукашенко.

В завершение глава государства подчеркнул, что если не навести порядок в спортивной отрасли, то Олимпиаду в Рио белорусы будут скоро вспоминать как одну из самых успешных. «Советский запас прочности давно исчерпан, а новая эффективная система так до конца и не сформирована. И это задача на ближайшую перспективу. Не разрешим названные мной проблемы — спорт высших достижений потеряем. Что это значит для государства, для людей — не мне вам объяснять», — добавил он.