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Проблемы с доступом в интернет возможны в Минске и Минской области ночью 1 июня
30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белтелеком" предупреждает о возможных проблемах с доступом в интернет в Минске и Минской области ночью 1 июня. Такая информация размещена на сайте компании, сообщает БЕЛТА.
С 1.00 до 6.00 будут проводиться ремонтно-настроечные работы на сети передачи данных города Минска, Минского района и Минской области.
Во время работ возможны кратковременные перерывы в предоставлении услуг телефонии IMS, byfly, ZALA, охраны. При перерывах телефонной связи доступ к экстренным службам возможен по мобильной связи.-0-
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С 1.00 до 6.00 будут проводиться ремонтно-настроечные работы на сети передачи данных города Минска, Минского района и Минской области.
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