Проблемы с доступом в интернет возможны в Минске и Минской области ночью 1 июня

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белтелеком" предупреждает о возможных проблемах с доступом в интернет в Минске и Минской области ночью 1 июня. Такая информация размещена на сайте компании, сообщает БЕЛТА.

С 1.00 до 6.00 будут проводиться ремонтно-настроечные работы на сети передачи данных города Минска, Минского района и Минской области.

Во время работ возможны кратковременные перерывы в предоставлении услуг телефонии IMS, byfly, ZALA, охраны. При перерывах телефонной связи доступ к экстренным службам возможен по мобильной связи.-0-