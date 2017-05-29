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Проблемы с доступом в интернет возможны в Минске и Минской области ночью 1 июня

30.05.2017 15:19 — Разное | БелТА  
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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белтелеком" предупреждает о возможных проблемах с доступом в интернет в Минске и Минской области ночью 1 июня. Такая информация размещена на сайте компании, сообщает БЕЛТА.

С 1.00 до 6.00 будут проводиться ремонтно-настроечные работы на сети передачи данных города Минска, Минского района и Минской области.

Во время работ возможны кратковременные перерывы в предоставлении услуг телефонии IMS, byfly, ZALA, охраны. При перерывах телефонной связи доступ к экстренным службам возможен по мобильной связи.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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С 1.00 до 6.00 будут проводиться ремонтно-настроечные работы на сети передачи данных города Минска, Минского района и Минской области.

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