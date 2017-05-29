В товарищеском матче со сборной Швейцарии белорусы намерены использовать экспериментальную расстановку игроков. Об этом заявил главный тренер национальной команды по футболу Игорь Криушенко.



Игорь Криушенко. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Я понимаю критику в адрес сборной и ее игры, — сказал Игорь Николаевич на пресс-конференции, вспоминая последние встречи со шведами (0:4) и македонцами (0:3). — Но если я не буду экспериментировать в товарищеских матчах и вызывать новых людей, то сложно будет составить впечатление о возможностях нашей команды перед официальными поединками.

Криушенко уточнил, что планирует опробовать новую схему игры, в которой не видит полузащитника борисовского БАТЭ Игоря Стасевича. При этом он добавил, что не исключает варианта вызова Стасевича, как и других лидеров сборной, на матч с болгарами и возвращению к старой схеме.

Напомним, что с 28 мая по 2 июня продлится первая часть сбора национальной команды, которая включает выездной товарищеский поединок со швейцарцами. Он состоится 1 июня в Невшателе. 5 июня в Минске подопечные Игоря Криушенко продолжат подготовку к отборочному матчу к ЧМ-2018 с болгарами (9 июня, «Борисов-Арена») и товарищеской встрече с новозеландцами (12 июня, минский стадион «Трактор»).

— В Швейцарию едем играть на положительный результат, — заверил Криушенко. — Понятно, что срок на подготовку отведен небольшой. Надеюсь, что болельщики с пониманием отнесутся к тому, что мы делаем. Считаю, что линия обороны подвергнется наибольшему давлению. Там много новичков. А в обороне, понятное дело, должна быть стабильность и сыгранность. Но что поделать? Я должен посмотреть игроков в спарринге с хорошим соперником и под давлением.

Много вопросов поступило в адрес наставника нацкоманды по составу.

— Следим за всеми, кто может внести вклад в хорошую игру сборной. На данном этапе выбор сделан в пользу футболистов из моего списка. Но он — не догма, состав может меняться.

В распоряжении Криушенко находятся следующие футболисты: вратари Андрей Горбунов («Атромитос», Греция), Сергей Черник («Нанси», Франция), Андрей Климович («Динамо-Минск»); защитники Егор Филипенко («Маккаби», Тель-Авив, Израиль), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба — «Шахтер», Солигорск), Александр Сачивко («Динамо-Минск»), Дмитрий Алисейко («Динамо-Брест»); полузащитники Станислав Драгун («Оренбург», Россия), Сергей Баланович («Амкар», Россия), Артем Быков («Динамо-Минск»), Алексей Легчилин («Динамо-Брест»), Олег Евдокимов («Минск»); нападающие Михаил Гордейчук (БАТЭ), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Максим Скавыш, Александр Макась (оба — «Торпедо-БелАЗ»).

— Кривец? С Сережей не общался. Человек получил травму. Смысл его дергать? Сейчас его главная задача — восстановиться. Не знаю, насколько легитимен у него контракт с «Вислой». Начнет тренироваться и играть, пообщаемся. Узнаю, как он видит ситуацию. Сиваков? Миша получил рассечение перед недавней игрой «Оренбурга» в Хабаровске. С зашитым лбом отыграл на позиции центрального защитника уже два поединка. Проблем у нас не будет. Миша — не трус. Он боец. Если надо, даже зашитую голову убирать не будет.

Защитник брестского «Динамо» Алексей Гаврилович не сыграет в предстоящих матчах из-за травмы, а нападающий минского «Динамо» Антон Сарока — из-за повестки в армию .

— Не хочу комментировать ситуацию с Сарокой, — сказал Криушенко. — Понятно, что так быть не должно. Кто в этом виноват? Не мне разбираться и кого-то винить. Жаль, что так все вышло. Рассчитывали на Антона.

Когда Криушенко спросили о причинах неубедительной игры ведущего клуба Беларуси БАТЭ (два поражения, две ничьи, три победы со счетом 1:0) в начале сезона, у тренера не нашлось объяснения.

— Понимаю, что всю дистанцию тяжело пройти на пике формы, — сказал он. — Спады неизбежны. Здесь больше беспокоит такой момент клубного тренера… Как велась подготовка? Планировался ли спад с выходом на пик к еврокубкам? Сложно сказать. Нужно спрашивать у Саши Ермаковича (главный тренер БАТЭ. — Прим.ред.).

По словам Игоря Криушенко, вернуть в нацкоманду Сергея Корнниленко и Тимофея Калачева, объявивших о прекращении выступления за сборную , невозможно.

— Разговаривал с Тимофеем несколько раньше, а с Сережей — сегодня. Он подъезжал в расположение сборной. Ребята решили ограничить свой футбольный век и состредоточиться на выступлении за клубы. Как они говорят, не так много времени у них осталось. Да и силы, и эмоции — они небезграничны.

Напоследок у Криушенко спросили, не заставляет ли его беспокоиться негативный фон вокруг сборной после разгромных поражений и в условиях жесткой критики президента Беларуси Александра Лукашенко спортивной отрасли.

— Тренерская работа такая, что без оргвыводов ее трудно провести, — ответил Игорь Николаевич. — Сам я по жизни оптимист. Надеюсь, что все будет хорошо у нас. Наша сборная в любом случае будет двигаться и развиваться вне зависимости от результатов ближайших встреч.