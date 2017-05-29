Лукашенко привел в пример спортсменам упорство Тихона и Домрачевой

Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко сегодня на олимпийском собрании привел в пример упорство метателя молота Ивана Тихона и биатлонистки Дарьи Домрачевой, передает корреспондент БЕЛТА.



Иван Тихон, олимпийский чемпион-1960 Сергей Макаренко и Дарья Домрачева. Фото: БЕЛТА

— Не надо сегодня выдумывать что-то, искать оправдания и ссылаться на какие-то проблемы. У нас проблема только в одном — тренер и спортсмен. Я бы сказал, даже больше спортсмен, — сказал Александр Лукашенко.

В пример президент поставил белорусского метателя молота Ивана Тихона, который прикладывает неимоверные усилия для достижения наивысших результатов.

— Я очень жалел, что Ивану не удалось стать олимпийским чемпионом (завоевал серебро на Олимпиаде в Рио. — Прим. БЕЛТА). Он сжал зубы, вышел в сектор и доказал, что он спортсмен. А кто мешает другим? — спросил глава государства.

Самой успешной белорусской спортсменкой стала биатлонистка Дарья Домрачева, она готова продолжать борьбу при любых обстоятельствах.

— Только родила, еще ребенок на руках. Но она способна завоевать медаль. А другие, которые блюли предолимпийскую подготовку и тому подобное, нет. Кто мешает? Все зависит от спортсмена, от его желания, — убежден Александр Лукашенко.

Отдельные требования президент предъявляет к руководителям спортивных федераций.

— Будет результат — я для вас ничего не пожалею. Не будет его — извините, — сказал он.