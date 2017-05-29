ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД рассказало о новом проекте договора с РФ в сфере миграции

30.05.2017 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Проект договора, касающегося миграционного контроля на совместной границе, готовят компетентные органы Беларуси и России, сообщил во вторник в Минске начальник департамента по гражданству и миграции министерства внутренних дел Беларуси полковник милиции Алексей Бегун.

Данную информацию глава департамента озвучил в качестве комментария к решению российской стороныо создании пограничных зон после введения Беларусью пятидневного безвизового режима для граждан 80 стран.

"Мы в рамках межгосударственного взаимодействия готовим проект международного договора, который будет регламентировать вопросы наличия или отсутствия контроля на белорусско-российской границе", — заявил Бегун в ходе онлайн-конференции.

Он полагает, что данный вопрос будет "однозначно и бесповоротно урегулирован".

Касаясь вопроса о том, что российская сторона приняла решение об усилении миграционного контроля, Бегун сказал: если Россия хочет "усиливать какие-то аспекты миграционного контроля, это ее право".

Как ранее сообщал Sputnik, президент Беларуси Александр Лукашенко в феврале 2017 года подписал так называемый "безвизовый указ", в соответствии с которым граждане 80 стран мира получили право приезжать в Беларуси без виз сроком на пять суток. В числе этих стран США и государства Евросоюза.

После подписания данного указа российская сторона озвучила информацию о трех приказах ФСБ, в соответствии с которыми на границе с РБ будут пограничные зоны. Речь идет о приграничных с Беларусью регионах — в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Такое решение РФ приняла руководствуясь интересами миграционной безопасности, не исключив того, что прибывшие в Беларусь безвизовые иностранцы могут нелегально проникнуть на территорию Российский Федерации.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске с пониманием относятся к инициативе России усилить миграционный контроль на общей границе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко привел в пример спортсменам упорство Тихона и Домрачевой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика