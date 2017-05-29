МВД рассказало о новом проекте договора с РФ в сфере миграции

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Проект договора, касающегося миграционного контроля на совместной границе, готовят компетентные органы Беларуси и России, сообщил во вторник в Минске начальник департамента по гражданству и миграции министерства внутренних дел Беларуси полковник милиции Алексей Бегун.

Данную информацию глава департамента озвучил в качестве комментария к решению российской стороныо создании пограничных зон после введения Беларусью пятидневного безвизового режима для граждан 80 стран.

"Мы в рамках межгосударственного взаимодействия готовим проект международного договора, который будет регламентировать вопросы наличия или отсутствия контроля на белорусско-российской границе", — заявил Бегун в ходе онлайн-конференции.

Он полагает, что данный вопрос будет "однозначно и бесповоротно урегулирован".

Касаясь вопроса о том, что российская сторона приняла решение об усилении миграционного контроля, Бегун сказал: если Россия хочет "усиливать какие-то аспекты миграционного контроля, это ее право".

Как ранее сообщал Sputnik, президент Беларуси Александр Лукашенко в феврале 2017 года подписал так называемый "безвизовый указ", в соответствии с которым граждане 80 стран мира получили право приезжать в Беларуси без виз сроком на пять суток. В числе этих стран США и государства Евросоюза.

После подписания данного указа российская сторона озвучила информацию о трех приказах ФСБ, в соответствии с которыми на границе с РБ будут пограничные зоны. Речь идет о приграничных с Беларусью регионах — в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Такое решение РФ приняла руководствуясь интересами миграционной безопасности, не исключив того, что прибывшие в Беларусь безвизовые иностранцы могут нелегально проникнуть на территорию Российский Федерации.