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Дело о коррупции на «Нафтане» – апелляция результатов не дала
30.05.2017 15:28 — Разное | Ежедневник
Виновные получили от 7 до 12 лет лишения свободы.
Приговор в отношении бывших должностных лиц предприятия «Нафтан» вступил в законную силу, сообщила
Как сообщалось ранее, приговор по громкому уголовному делу вынесен в Витебске в декабре 2016 года. Но обвиняемые и их адвокаты подали апелляционные жалобы. 26 мая Верховный суд оставил приговор без изменений, он вступил в законную силу.
Напомним, что на скамью подсудимых попали трое бывших руководителей предприятия – заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению, начальник управления производственно-технической комплектации и начальник отдела комплектации. Установлено, что должностные лица получали взятки и злоупотребляли служебным положением, причиняя колоссальный вред предприятию «Нафтан».
За коррупционные преступления заместитель гендиректора осужден на 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима с лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет. Начальник управления получил девять лет, начальник отдела – семь лет колонии усиленного режима. У них также будет конфисковано имущество, и они на пять лет лишены права занимать определенные должности.
Преступления были совершены в период с июня 2011 года по июль 2014 года. Из материалов уголовного дела следует, что должностные лица вступили в сговор с тремя бизнесменами, которые выступали посредниками между «Нафтаном» и поставщиками оборудования. При этом закупки проводились по завышенной стоимости. Разница между реальной ценой оборудования и ценой приобретения делилась между всеми участниками махинаций (так называемая система откатов).
Всего установлено пять эпизодов преступной деятельности. К примеру, за одну из сделок заместитель гендиректора получил 54 тыс. евро, начальник управления – 40 тыс. евро, начальник отдела – 10 тыс. евро. В качестве благодарности за вторую сделку заместитель гендиректора получил автомобиль «Мерседес» стоимостью 48 тыс. евро. Общая сумма денег, которые получили руководители «Нафтана» – около 250 тыс. евро. Ущерб, причиненный предприятию, исчисляется почти в 3,4 млн евро. Что касается бизнесменов, то они освобождены от уголовной ответственности за дачу взяток. Вместе с тем в Витебском областном суде продолжается рассмотрение уголовного дела, по которому они обвиняются в пособничестве в злоупотреблении служебными полномочиями.
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Виновные получили от 7 до 12 лет лишения свободы.
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