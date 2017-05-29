Дело о коррупции на «Нафтане» – апелляция результатов не дала





Виновные получили от 7 до 12 лет лишения свободы.

Приговор в отношении бывших должностных лиц предприятия «Нафтан» вступил в законную силу, сообщила БЕЛТА со ссылкой на информацию, полученную от старшего прокурора отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Витебской области Анны Тылец.

Как сообщалось ранее, приговор по громкому уголовному делу вынесен в Витебске в декабре 2016 года. Но обвиняемые и их адвокаты подали апелляционные жалобы. 26 мая Верховный суд оставил приговор без изменений, он вступил в законную силу.

Напомним, что на скамью подсудимых попали трое бывших руководителей предприятия – заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению, начальник управления производственно-технической комплектации и начальник отдела комплектации. Установлено, что должностные лица получали взятки и злоупотребляли служебным положением, причиняя колоссальный вред предприятию «Нафтан».

За коррупционные преступления заместитель гендиректора осужден на 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима с лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет. Начальник управления получил девять лет, начальник отдела – семь лет колонии усиленного режима. У них также будет конфисковано имущество, и они на пять лет лишены права занимать определенные должности.

Преступления были совершены в период с июня 2011 года по июль 2014 года. Из материалов уголовного дела следует, что должностные лица вступили в сговор с тремя бизнесменами, которые выступали посредниками между «Нафтаном» и поставщиками оборудования. При этом закупки проводились по завышенной стоимости. Разница между реальной ценой оборудования и ценой приобретения делилась между всеми участниками махинаций (так называемая система откатов).

Всего установлено пять эпизодов преступной деятельности. К примеру, за одну из сделок заместитель гендиректора получил 54 тыс. евро, начальник управления – 40 тыс. евро, начальник отдела – 10 тыс. евро. В качестве благодарности за вторую сделку заместитель гендиректора получил автомобиль «Мерседес» стоимостью 48 тыс. евро. Общая сумма денег, которые получили руководители «Нафтана» – около 250 тыс. евро. Ущерб, причиненный предприятию, исчисляется почти в 3,4 млн евро. Что касается бизнесменов, то они освобождены от уголовной ответственности за дачу взяток. Вместе с тем в Витебском областном суде продолжается рассмотрение уголовного дела, по которому они обвиняются в пособничестве в злоупотреблении служебными полномочиями.