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Стельмах: интерес к Национальной литературной премии растет

30.05.2017 15:09 — Разное | Ежедневник  
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Стельмах: интерес к Национальной литературной премии растет

БЕЛТА

Поступило неожиданное для жюри предложение о подаче на номинацию «Лучшее произведение драматургии» либретто.

Интерес к Национальной литературной премии растет, цитирует БЕЛТА мнение первого заместителя председателя Союза писателей Беларуси Елены Стельмах.

По ее словам, Национальная литературная премия – это свидетельство поддержки богатых традиций белорусской литературы. Национальной премии удостаиваются произведения, имеющие белорусское звучание, демонстрирующие национальное сознание. Расширяется и жанровая палитра произведений, претендующих на участие.

В частности, поступило предложение о подаче на номинацию «Лучшее произведение драматургии» либретто. Это будет неожиданно для жюри, но подтверждает, что конкурс завоевывает популярность, считает Елена Стельмах. Она отметила, что претендующие на Национальную премию произведения должны получить общественное звучание, признание широкого круга читателей.

Экспертный совет конкурса опубликует шорт-лист номинантов для знакомства общественности, популяризации произведений и имен авторов. Елена Стельмах рассказала, что на церемонию награждения победителей, которая пройдет в День белорусской письменности в Полоцке, будут приглашены все номинанты.

Республиканский конкурс «Национальная литературная премия» будет развиваться, уверена первый заместитель СПБ. «Мы видим итоги конкурса, перспективы, как он может развиваться, и будем придумывать новые формы, как поддерживать авторов и литературу», – сказала Елена Стельмах, касаясь темы создания в будущем году отдельного интернет-проекта Национальной литературной премии. О планах создания в 2018 году популяризирующего национальную литературу интернет-проекта рассказал журналистам ранее первый заместитель министра информации Беларуси Игорь Луцкий.

 
Теги: знакомства
 
 
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Поступило неожиданное для жюри предложение о подаче на номинацию «Лучшее произведение драматургии» либретто.

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