В Минске женщина на Nissan при развороте не пропустила Samand: пострадали четыре человека

Четыре человека получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло днем 30 мая в Минске. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.

— Около 14.30 54-летняя водитель Nissan ехала по Долгиновскому тракту в направлении МКАД. В районе дома № 160 при выполнении маневра разворота она не уступила дорогу ехавшему во встречном направлении Samand и совершила с ним столкновение, — сказали в ГАИ.

В результате ДТП водитель Nissan и три ее пассажирки получили травмы различной степени тяжести. По факту аварии ГАИ проводит проверку.