Специальная межведомственная рабочая группа, в которую включили глав многих ведомств, а также ученых, продолжает разрабатывать новую концепцию декрета № 3. «В начале июня пройдет очередной заседание группы», — уточнили в Совмине. Своим мнением, как можно доработать декрет № 3, а также о борьбе с безработицей и о пенсионной реформе с FINANCE.TUT.BY поделился Заслуженный юрист Беларуси, бывший генпрокурор Григорий Василевич, который сейчас работает на юрфаке БГУ, он возглавляет кафедру конституционного права.

О декрете № 3

— Сейчас идет работа над новой редакцией декрета № 3. Я бы предложил, во-первых, не принимать изменения келейно, тайно. Это тот документ, который надо обсудить публично. Люди будут благодарны за принятие взвешенного, разумного и справедливого решения. Обсуждение позволит все тщательно взвесить, а при необходимости аргументировано отреагировать на надуманные возражения. Ведь наши люди тонко чувствуют справедливость.

Конечно, есть различные категории людей. В частности, есть и те, кто вообще не желает работать, есть лица, потерявшие работу и которые не могут найти для себя приемлемую альтернативу, есть работающие «в тени», получающие доходы и не уплачивающие налоги со своего дохода. Есть те, кто не работает в качестве наемного работника или предпринимателя, но занят общественно полезным делом (домохозяйки, матери, осуществляющие уход за детьми, нетрудоспособные и другие). На все эти категории и надо ориентироваться законодателю, подходить дифференцированно, принимая те или иные решения. При этом следует соизмерять возможности и эффективность правового воздействия, какая экономическая и социальная отдача будет от принимаемого решения.

Бывший генпрокурор Беларуси Григорий Василевич, который руководил ведомством в 2008—2011 годах, сейчас работает на юрфаке БГУ, он возглавляет кафедру конституционного права. Доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Беларуси. Его научные интересы — конституционное право, трудовое право, теория государства и права, организация работы государственного аппарата, правовой статус личности, взаимоотношения человека и государства.

В первую очередь должны быть предприняты усилия для вывода «из тени» нелегально работающих. В качестве одного из доводов необходимости введения налогового сбора звучит то, что ряд оказываемых государством граждан услуг им дотируется. Вот здесь и надо искать решение: если гражданин не работает, не платит никаких налогов, то государство пусть и подумает, как не предоставлять ему дотацию на некоторые услуги. Например, речь может идти о коммунальных услугах, плате за жилье и другое, что не гарантируется бесплатно Конституцией. Но надо ли остальных облагать сбором, когда трудно людям найти работу по своей специальности, профессии? Сомнительно!



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Налоговые органы должны работать более эффективно по отношению к тем, кто официально не работает, но оказывают различного рода услуги (ремонтные, строительные работы, репетиторство и т.п.) и не платит налоги. Если обратиться к данным по России, то там примерно каждый четвертый трудоспособный получает доход нелегально. Значит, государство, когда идет речь о теневом обороте, теряет налоги и пенсионные отчисления. И у нас, и в России надо думать о том, как легализовать работу этих лиц, так называемых «самозанятых».

В качестве возможного стимула для их вывода из тени могло бы быть объявление налоговой амнистии или иммунитета от привлечения к уголовной ответственности (например, по причине уклонения от уплаты налогов), за исключением совершения тяжкого или особо тяжкого преступления. Причем таким иммунитетом они могли бы воспользоваться, если зарегистрируются в качестве самозанятых в течение трех месяцев после введения в действие соответствующего правового акта. Стимулировало бы выход из тени льготное кредитование так называемых самозанятых для развития малого и среднего бизнеса.

Содействовать выходу из тени должна более активная работа налоговых служб по проверке доходов тех лиц, которые в период отсутствия у них работы приобретали дорогостоящие предметы (квартиры, дома, машины и т.п.), позволяют себе хороший отдых, развлечения, в том числе за рубежом. Декларирование ими своих доходов должно быть регулярным, а декларации подлежат тщательной проверке с установлением в законодательстве последствий для имущества, аналогичных тем, что предусмотрены законом «О борьбе с коррупцией». Если лицо не воспользовалось условиями амнистии, то должна наступать адекватная ответственность. То есть надо сочетать «пряник» и «кнут». А с другой стороны, почему люди обращаются к «нелегалам»? Потому что соответствующих службы не созданы при жилищно-коммунальных организациях или их не хватает.

Затрагивая вопрос о выводе «из тени» значительной части активного населения, о признании, на наш взгляд, нецелесообразности распространения на некоторые категории граждан обязанности уплачивать налоговый сбор в 20 базовых величин (например, матери, осуществляющие уход за несовершеннолетними детьми, лица, имеющие доход от приусадебного участка и т.п.), о более полной поддержке безработных в поиске ими работы, о размере пособия по безработице и подходах к его исчислению, хотелось бы сделать акцент на необходимости более тщательного подхода к подготовке нормативных актов. Необходимо анализировать складывающуюся ситуацию и на этой основе предвидеть возможные последствия, как позитивные, так и негативные. Лучше, конечно, до принятия акта. Но если так уж произошло, то своевременно и конструктивно реагировать на проблемные вопросы.

Кстати, декрет № 3 может быть ориентиром для определения размера пособия по безработице хотя бы на первые один-два месяца после потери работы. Так, налоговый сбор составляет 20 базовых величин. Если его разделить на 12 месяцев, то в месяц получается 1,6 базовых величины. 14% у нас стандартный налог. Вот и можно посчитать, сколько государство рассчитывает, что человек должен иметь средств в среднем ежемесячно для того, чтобы заплатить в итоге 20 базовых величин. Проводя такие расчеты, исхожу из закрепленного в статье 2 Конституции принципа взаимной ответственности государства и личности друг перед другом. В идеале аналогично расчетам по уплате сбора в случае незанятости и следует устанавливать размер пособия по безработице. Конечно, высокий размер пособия нельзя платить длительное время, он может через какое-то время снижаться для того, чтобы стимулировать человека к началу трудовой деятельности. По опыту зарубежных стран знаем, что там, если не шикарно, то более-менее сносно многие живут годами на пособия.

О безработице

В период подготовки декрета № 3 называлась цифра в несколько сотен тысяч неработающих и не зарегистрированных в службе занятости. Однако, к сожалению, четкой дифференциации этих граждан, причин, по которым они не работают, насколько необходимо их вовлекать в сферу занятости в качестве наемного работника или предпринимателя, как полагаем, разработчиками документа проведено не было. Не всегда взвешивались возможности трудоустройства в конкретном населенном пункте. Ведь граждане в своем основном числе хотят трудиться, иметь подходящую их подготовке и навыкам работу.

Когда затрагивают тему безработных, то специалисты оперируют двумя показателями. Это численность официально зарегистрированных в качестве безработных. Она уже длительное время в районе одного процента (плюс-минус). Но реально не работающих, которые не зарегистрированы в качестве таковых, значительно больше. (Фактический уровень безработицы в Беларуси в прошлом году оказался на уровне 5,8% от экономически активного населения. — Прим. FINANCE.TUT.BY).



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Среди стран СНГ у нас не такая уж безоблачная картина. Весьма показательно и сопоставление Беларуси с другими странами постсоветского пространства по размеру пособия, которое выплачивается безработным. В Беларуси — всего лишь в сумме, эквивалентной 25 долларов, эта сумма значительно ниже, чем в других странах.

В то же время бюджет прожиточного минимума, учитывающий минимальный набор продуктов питания, необходимых для сохранения здоровья, установлен в Беларуси для трудоспособного населения составляет 204,35 рубля (в эквиваленте — около 110 долларов). Таким образом, пособие по безработице сегодня — всего лишь примерно около 23% бюджета прожиточного минимума.

Во многих странах пособие по безработице привязано к размеру заработной платы и является одной из важнейших мер поддержки безработных. Социальная защита является тем институтом, который должен помогать безработным пережить сложный период. Как считают эксперты, основная причина того, что люди часто не идут регистрироваться в качестве безработных, низкий размер пособия по безработице. Конечно, размер пособия по безработице должен выполнять две функции: поддержка человека в трудное время и стимулировать его к поиску работы. Пособие по безработице в две базовые величины выполняет только вторую роль.

О повышении пенсионного возраста

Численность граждан нашей республики никак не может достичь 10 миллионного рубежа. К сожалению, происходит старение населения, рождаемость не дает ощутимого прироста. На первый взгляд, самым простым решением является повышение пенсионного возраста. Как известно, уже сейчас происходит поэтапное его увеличение для мужчин с 60 до 63, женщин — с 55 до 58 лет.

Будет ли дальнейшее повышение пенсионного возраста, время покажет. Решать народу и власть имущим. Однако полностью правильной считаю мысль, неоднократно уже выказываемую в интернет-ресурсах, что повышать пенсионный возраст необходимо с учетом роста продолжительности жизни. У нас существует внушительная разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами — около 11 лет (ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет 67,8 года для мужчин и 78,4 для женщин).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В ряде государств пенсионный возраст для мужчин и женщин одинаковый. Да, многие страны установили его для представителей обоих полов на уровне 65 лет. Но даже в таких странах, как Австрия, где уходят на пенсию мужчины в 65 лет, женщины в 60 лет, продолжительность жизни соответственно 78 и 83 года, в Швеции — представители обоих полов уходят на пенсию в возрасте 67 лет, продолжительность жизни соответственно 79,6 и 83,6.

Если посчитать, сколько лет живут наши мужчины и мужчины за рубежом после выхода на пенсию по возрасту, то можно увидеть явный дисбаланс: у нас — около восьми лет или в процентном отношении — около 10 процентов от общей продолжительности жизни, в Австрии — 13 лет (17 процентов от общей продолжительности жизни), в Швеции — 12, 6 лет (17 процентов).

Поэтому пока нет просто физической возможности для увеличения возраста, когда человек вправе уйти на пенсию. Когда продолжительность активной жизни у человека будет под 110−120 лет, то можно повышать пенсионный возраст и до 80 лет. Пока об этом можно говорить лишь в шутку или с некоторой иронией.

Но есть ли потенциал для экономии средств с целью повышения основной массе пенсионеров размеров пенсий? Потенциал — в экономике, развитии конкурентной среды, расширении экономической свободы, в праве руководителя на производственно-хозяйственный риск, в работе по предупреждению коррупции, усилении имущественной ответственности за коррупционные и иные преступления. Ну и люди сами тоже должны быть активными. Советский социализм закончился давно. Скандинавский социализм мы пока не построили. А что касается повышения пенсионного возраста не в отдаленном будущем, а сегодня, то речь может идти о возрасте для выхода в отставку военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов. Хочу подчеркнуть, что сотрудники прокуратуры не имеют тех социальных гарантий, что выше упомянутые лица.

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