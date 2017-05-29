На международной выставке нефти и газа в Баку в этом году дебютируют 15% компаний

Во время пресс-конференции. Фото Trend

15% от общего количества участников 24-й Международной выставки и конференции Caspian Oil & Gas-2017 и VII Каспийской международной выставки Caspian Power-2017 будут участвовать в них впервые, сказал 30 мая на пресс-конференции региональный директор компании ITE Group Эдвард Строон. Об этом сообщает Trend .

"В этом году на выставке и конференции Caspian Oil & Gas соберутся более 400 делегатов от 289 компаний из 30 стран мира, среди которых Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Нидерланды, Польша, США, Япония и другие страны. Национальный павильон представит Италия. Среди дебютантов, которые составляют 15% от общего количества участников, - компании из Великобритании, Румынии, США и других стран. Всего иностранные участники занимают 74% экспозиционной площади выставки", - сказал Эдвард Строон.

Компании на выставке представляют широкий ассортимент оборудования, услуг, инновационных технологий в сферах нефтедобычи и транспортировки энергоресурсов, обеспечения систем хранения нефти и газа, платформ и плавучих буровых установок, прокладки труб и обеспечения систем безопасности трубопроводов, сервисных услуг. Ряд экспозиций посвящен технологиям в сфере очистки топлива и производства из сырья готовой продукции. Большую площадь занимают экспозиции компаний, предлагающих сырье для химической промышленности и производства.

Международная выставка нефти и газа Caspian Oil & Gas-2017 пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня.-0-