ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задержанный в метро парень не заключен под стражу

30.05.2017 16:07 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержанный в метро парень не заключен под стражу, к нему применена мера процессуального принуждения - обязательство о явке. Об этом БЕЛТА сообщил начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.

Как сообщалось, ночью 27 мая молодой человек пытался войти на станцию метро "Октябрьская". Неадекватным состоянием привлек внимание сотрудников охраны метрополитена. Во время разбирательства он оказал активное сопротивление и нанес сотруднику милиции травмы (перелом костей носа). Молодой человек был задержан. В больнице ему был поставлен диагноз "алкогольное отравление". В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК.

Центральный (города Минска) районный отдел Следственного комитета расследует данное дело. "Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены и проводятся экспертные исследования. С учетом признания своей вины и раскаяния в содеянном к подозреваемому 1998 года рождения применена мера процессуального принуждения - обязательство о явке. Молодой человек нигде не учится и не работает. Сейчас он исполняет наказание в виде общественных работ по приговору суда от февраля 2017 года", - проинформировал Сергей Кабакович.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"С учетом признания своей вины и раскаяния в содеянном к подозреваемому 1998 года рождения применена мера процессуального принуждения - обязательство о явке", -...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Социализм закончился давно". Бывший генпрокурор - о декрете № 3, безработице и пенсионном возрасте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика