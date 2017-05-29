30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержанный в метро парень не заключен под стражу, к нему применена мера процессуального принуждения - обязательство о явке. Об этом БЕЛТА сообщил начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.

Как сообщалось, ночью 27 мая молодой человек пытался войти на станцию метро "Октябрьская". Неадекватным состоянием привлек внимание сотрудников охраны метрополитена. Во время разбирательства он оказал активное сопротивление и нанес сотруднику милиции травмы (перелом костей носа). Молодой человек был задержан. В больнице ему был поставлен диагноз "алкогольное отравление". В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК.

Центральный (города Минска) районный отдел Следственного комитета расследует данное дело. "Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены и проводятся экспертные исследования. С учетом признания своей вины и раскаяния в содеянном к подозреваемому 1998 года рождения применена мера процессуального принуждения - обязательство о явке. Молодой человек нигде не учится и не работает. Сейчас он исполняет наказание в виде общественных работ по приговору суда от февраля 2017 года", - проинформировал Сергей Кабакович.-0-