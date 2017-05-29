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Паддингтон возвращается: вышел трейлер второй части приключений медведя из Перу
Компания Studio Canal опубликовала трейлер второй части «Приключений Паддингтона» режиссера Пола Кинга.
Фильм расскажет о мишке Паддингтоне, который приехал в Лондон из Перу и обосновался в семье Браунов. Перед Паддингтоном стоит нелегкая задача: ему нужно найти подарок на день рождения своей тети Люси.
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Главные роли в картине исполнили Хью Грант, Брендан Глисон, Салли Хокинс и Имелда Стонтон. Паддингтона озвучивает Бен Уишоу.
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Компания Studio Canal опубликовала трейлер второй части "Приключений Паддингтона" режиссера Пола Кинга.
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