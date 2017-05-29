30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель и три пассажирки пострадали в ДТП в Минске, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального района Минска Анастасия Редько.

Около 14.30 53-летняя женщина за рулем "Ниссана" двигалась по Долгиновскому тракту в направлении МКАД. "При выполнении разворота у дома №160 она не уступила дорогу ехавшему во встречном направлении "Саманду". Произошло столкновение. В результате ДТП пострадал водитель и три пассажирки "Саманда". По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка", - рассказала Анастасия Редько.-0-