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Водитель и три пассажирки пострадали в ДТП в Минске

30.05.2017 16:24 — Разное | БелТА  
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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель и три пассажирки пострадали в ДТП в Минске, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального района Минска Анастасия Редько.

Около 14.30 53-летняя женщина за рулем "Ниссана" двигалась по Долгиновскому тракту в направлении МКАД. "При выполнении разворота у дома №160 она не уступила дорогу ехавшему во встречном направлении "Саманду". Произошло столкновение. В результате ДТП пострадал водитель и три пассажирки "Саманда". По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка", - рассказала Анастасия Редько.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Около 14.30 53-летняя женщина за рулем "Ниссана" двигалась по Долгиновскому тракту в направлении МКАД.

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