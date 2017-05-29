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Погоня в Житковичском районе: бесправника на Mercedes преследовали со стрельбой
Погоня за нарушителем произошла вечером 28 мая в Турове. Водитель Mercedes-Benz ехал на высокой скорости по улице Ленина, не отреагировал на сигнал об остановке и попытался скрыться. Подробности задержания рассказали AUTO.TUT.BY в ГАИ Гомельской области.
После продолжительного преследования на 41-м километре дороги Житковичи — Городок — граница Украины сотрудники милиции приняли решение об использовании огнестрельного оружия для остановки автомобиля.
Сделав предупредительный выстрел, инспекторы несколько раз выстрелили по колесам Mercedes. После этого водитель снизил скорость и вскоре остановился. Мужчина попытался убежать от сотрудников ГАИ, но был задержан.
Задержанным оказался 26-летний житель Столинского района. Выяснилось, что в 2015 году он был лишен права управления за езду в нетрезвом виде. На этот раз от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.
В отношении водителя составили семь административных протоколов.
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В отношении водителя составили семь административных протоколов.
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