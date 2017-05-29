«Туристам» на этапах Кубках мира и зимних Олимпийских играх делать нечего. Такое мнение высказал новый председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цыбульский во время олимпийского собрания НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.



Андриан Цыбульский. Фото: БЕЛТА

Предельная самоотдача и жесткая дисциплина помогут качественно подготовиться национальной команде по биатлону к зимней Олимпиаде в Пхенчхане (Республика Корея), считает Андриан Цыбульский.

— Спортсменам, которые не ставят и не могут добиваться высоких результатов, «туристам» на Олимпиадах и на Кубках мира делать нечего, — подчеркнул он.

Перед олимпийским сезоном состав национальной сборной оптимизирован. Как рассказал Андриан Цыбульский, к работе с мужской сборной привлечены российский специалист Николай Лопухов, который будет работать в тандеме с Василием Большаковым, за подготовку женской сборной отвечают Альфред Эдер и Федор Свобода. Продолжается работа над женской и смешанной эстафетами, совершенствуются навыки стрельбы ведущих биатлонистов.

По словам председателя БФБ, в следующем олимпийском цикле белорусский биатлон планирует отказаться от услуг иностранных специалистов.

Особые надежды связываются на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане с выступлением белорусских лыжных акробатов. Председатель Белорусской федерации фристайла Александр Пенигин в ходе Олимпийского собрания рассказал о подготовке ведущих атлетов, в том числе олимпийских чемпионов Сочи в 2014 году Антона Кушнира и Аллы Цупер.

— Наши лидеры уже ведут активную подготовку к зимним Играм. Антон Кушнир в прошедшем сезоне победил на трех этапах Кубках мира, хорошо идет тренировочный процесс и у Аллы Цупер, которая должна еще завоевать лицензию для участия в Олимпиаде. Также в белорусском фристайле есть хорошая смена. Чемпионом мира среди юниоров стал Дмитрий Мазуркевич, которого подготовил известный в прошлом спортсмен Дмитрий Дащинский, — рассказал Александр Пенигин.