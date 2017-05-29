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Меладзе и бывшая солистка "ВИА Гра" Джанабаева впервые вместе появились на публике

30.05.2017 16:35 — Разное | Tut.by  
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Главным событием церемонии вручения Премии RU.TV 2017, которая состоялась в Москве, стала отнюдь не музыка. Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, который выступит в «Минск-Арене» 6 ноября, впервые вышли в свет вместе, и своим появлением породили целую волну комментариев в сети.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе состоят в отношениях уже больше пятнадцати лет и растят двух сыновей — Константина и Луку. Три года назад артисты поженились, однако на публике их можно было встретить нечасто. С журналистами о личной жизни Валерий также предпочитал не беседовать. Напомним, что ранее Валерий Меладзе был женат на Ирине Меладзе, с которой прожил более 20 лет.


Фото с сайта: hochu.ua

— Ирине было безумно тяжело, и Альбине тоже. Это на самом деле так! Казалось бы, одна потеряла, другая вроде приобрела… Но тяжело пришлось обеим. Ведь у нормального человека не бывает так, чтобы в одном месте было плохо, а в другом вот прямо так чтобы жить да радоваться. Какой надо быть сволочью, чтобы кайфовать и ликовать, что у тебя все отлично, в такой ситуации, — рассказывал о непростом периоде в своей жизни Валерий Меладзе.

Семейная ситуация Меладзе не давала покоя поклонникам все эти годы, именно поэтому папарацци не отходили от звездной пары, а фото, которое сразу после церемонии вывесила в своем профиле Instagram Альбина, вызвало настоящий шквал комментариев.

Поклонников творчества Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой волновало все — от укладки певицы до фасона ее платья. К слову сказать, для Премии RU.TV 2017 певица выбрала роскошное изумрудное платье с открытыми плечами. Образ дополнили гладко уложенные назад волосы и скромные серьги с бриллиантами.

Судя по всему, супруги были готовы к вниманию прессы и зрителей. На торжественном приеме они открыто позировали фотографам, общались с коллегами по цеху и не стеснялись своих чувств. На церемонии Валерий Меладзе получил премию в номинации «Лучший видеоклип» на песню «Прощаться нужно легко», чем привлек еще большее внимание к появлению с супругой.

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Напомним, что услышать все хиты всенародно любимого и обаятельного Валерия Меладзе можно будет 6 ноября в «Минск-Арене».

Когда: 6 ноября, 20.00.

Где: «Минск-Арена».

Сколько: 35−170 рублей.

Купить билет

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
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Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, который выступит в "Минск-Арене" 6 ноября, впервые вышли в свет вместе, и своим появлением породили целую волну комментариев в...

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