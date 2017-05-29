Обозреватель: когда Беларусь ожидает от России кредит в $ 700 млн

Анонсированный в СМИ кредит в 700 миллионов долларов — это продолжение договоренностей президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, достигнутых 3 апреля на встрече в Санкт-Петербурге, отметила на радио Sputnik Беларусь экономический обозреватель Sputnik Елена Ольшанская.

"На встрече в Санкт-Петербурге президенты двух стран договорились о том, что Беларусь погасит газовый долг перед Россией, который на тот момент составил порядка 700-т миллионов долларов. А Россия, в свою очередь, поможет Беларуси рефинансировать платежи по задолженностям Минска по уже выданным российским кредитам. Речь шла о тех платежах, которые необходимо совершить в 2017 году. Это основной долг и проценты", — уточнила Ольшанская.

Тогда, по оценкам белорусской стороны, на рефинансирование старых российских кредитов требовалось порядка 750-800 миллионов долларов, напомнила обозреватель.

"Так совпало, что эта сумма примерно соответствует той, которую Минск должен был Москве за газ. Но, тем не менее, вновь выделяемые деньги никак не связаны с газовым долгом и газовыми договоренностями. Это совершенно отдельный российский кредит на рефинансирование Беларусью своих обязательств по внешнему долгу", — сообщила обозреватель.

В настоящее время Беларусь полностью рассчиталась с Международным валютным фондом по внешнему долгу. Однако последние два года выплаты были достаточно обременительными для белорусского бюджета, сумма этих выплат превышала 1,6-1,7 миллиарда долларов в год. Сейчас же речь идет о меньшей сумме. По оценкам Министерства финансов Беларуси, эта сумма составляет 1 миллиард долларов .

"Есть одно весьма пикантное "но". Дело в том, что в январе 2018 года Беларуси предстоит еще одна выплата —в 800 миллионов долларов. Беларусь должна погасить перед внешними инвесторами свою задолженность по выпущенным в 2011 году государственным евробондам", — рассказала Ольшанская.

Обозреватель напомнила о том, что в минувшем году Беларусь с опережением графика рассчиталась по пятилетним евробондам на сумму в миллиард долларов, сейчас же наступает срок семилетних евробондов.

"Это будут выплаты уже следующего финансового года, однако сроки этих выплат наступят сразу же после закрытия обязательств по внешним долгам 2017 года. Поэтому необходимость в рефинансировании внешнего долга есть, и она весьма существенная", — сказала Ольшанская.

Озвученная в СМИ сумма российского кредита в 700 миллионов долларов входит в тот миллиард, о котором говорил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко по итогам встречи президентов двух стран в Санкт-Петербурге .

"Если разложить заявленный Владимиром Семашко миллиард, становится понятно, что речь идет и о кредите правительства России, и о поступлении еще нескольких траншей из Евразийского фонда стабилизации и развития. В прошлом году мы подписали с ЕФСР кредитное соглашение на 2 миллиарда долларов. Часть средств по этому кредиту мы уже получили, в апреле пришел последний транш в 300 миллионов долларов. Поэтому можно полагать, что Владимир Семашко, говоря о миллиарде долларов, имел ввиду средства из обоих источников", — сказала Ольшанская.

При этом, по словам обозревателя, точная дата поступления в Беларусь кредита в 700 миллионов долларов пока неизвестна. Дело в том, что решение о выделении кредита правительства России должен подписать кабинет министров РФ, после чего его должна одобрить Госдума РФ, и только после этого может начаться выделение средств.

"До этого момента министерствам финансов двух стран предстоит большая работа по согласованию условий кредита, в том числе, процентных ставок и сроков погашения. Но, как стало известно из интервью министра финансов Беларуси Владимира Амарина, сейчас эта работа находится "в достаточно большой степени готовности". Вероятно, в течение первого полугодия вопрос с поступлением российского кредита может разрешиться", — предположила обозреватель.

Беседу с экономическим обозревателем Sputnik Еленой Ольшанской слушайте на радио Sputnik Беларусь.