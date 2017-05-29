Безвизовым въездом в Беларусь воспользовались 20 тысяч иностранцев

С начала действия в Беларуси пятидневного безвизового режима в нашу страну въехало более 20 тысяч иностранцев. Некоторые из них хотели проехать в РФ.

Как сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, с 12 февраля уже 20 тысяч человек из разных стран мира воспользовались правом пятидневного безвизового въезда в Беларусь, около 100 из них нарушили правила безвизового въезда и выехали на территорию России.

«Есть небольшая доля тех лиц, которые используют возможности указа, чтобы в дальнейшем в нарушение его положений выехать из Республики Беларусь в Российскую Федерацию. Таких было около 100 человек», — цитирует ТАСС милицейского чиновника.

Представитель МВД заявил, что большинство иностранцев соблюдает законодательство Беларуси.

Напомним, что 9 января Александр Лукашенко подписал указ о безвизовом въезде в страну для граждан 80 государств, которые въезжают в Беларусь на срок до пяти дней через Национальный аэропорт в Минске. С 12 февраля безвизовыйй режим вступил в действие .

А 6 февраля вступило в силу решение Федеральной службы безопасности России об установлении пограничных зон на границе с Беларусью. Глава Роспотребнадзора заявила , что безвизовый режим для иностранцев, введенный Беларусью, несет повышенные эпидемиологические риски для России.