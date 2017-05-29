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Безвизовым въездом в Беларусь воспользовались 20 тысяч иностранцев
С начала действия в Беларуси пятидневного безвизового режима в нашу страну въехало более 20 тысяч иностранцев. Некоторые из них хотели проехать в РФ.
Как сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, с 12 февраля уже 20 тысяч человек из разных стран мира воспользовались правом пятидневного безвизового въезда в Беларусь, около 100 из них нарушили правила безвизового въезда и выехали на территорию России.
«Есть небольшая доля тех лиц, которые используют возможности указа, чтобы в дальнейшем в нарушение его положений выехать из Республики Беларусь в Российскую Федерацию. Таких было около 100 человек», — цитирует
Представитель МВД заявил, что большинство иностранцев соблюдает законодательство Беларуси.
Напомним, что 9 января Александр Лукашенко
А 6 февраля
Согласно данным ВЦИОМ, россияне негативно воспринял информацию о введении Беларусью
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С начала действия в Беларуси пятидневного безвизового режима в нашу страну въехало более 20 тысяч иностранцев. Некоторые из них хотели проехать в РФ.
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