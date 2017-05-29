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Опубликован рейтинг наиболее вероятных смертей седьмого сезона "Игры престолов"
После выхода официального трейлера очередного сезона популярного сериала «Игра престолов» по романам Джорджа Мартина поклонники саги принялись делать ставки на то, кто из героев следующим сложит голову в борьбе за Железный трон, сообщает
Седьмое место занимает Эллария Сэнд, бастард из дома Улеров и любовница Оберина Мартелла. В шестом сезоне она активно занималась сменой власти в Дорне. Предполагается, что ее смерть может стать поводом для дочерей Оберина, Песчаных Змеек, ввязаться в большую войну.
Рыжий гигант Тормунд Великанья Смерть занял шестую строку. Эксперты полагают, что дожить до восьмого сезона ему помешают Белые ходоки.
Военачальник Дейнерис Серый Червь был на волосок от смерти в пятом сезоне, успел засветиться в эротической сценке и прославиться как самый красивый евнух в Вестеросе. Однако именно его удачливость заставила поклонников шоу полагать, что он — пятый по вероятности кандидат на вылет в новом сезоне.
Скорее всего, Эурон Грейджой, бесстыдно убивший своего брата и похвалявшийся выдающимися частями своего тела, погибнет в первой же битве. Он не относится к числу основных героев предстоящей развязки, считают знатоки.
Теон, наследник лорда Железных островов, начал свой жизненный путь в положении невольника, прошел через множество унижений и испытаний и наконец занял достойное место. Однако он является одним из трех первых кандидатов на вылет.
Петир Бейлиш по прозвищу Мизинец, признанный интриган и мастер лжи, в прошлом сезоне признался Сансе, что хочет занять Железный трон и править вместе с ней. Поклонники «Игры престолов» уверены, что он переоценил свои возможности. Отсюда — второе место в рейтинге предполагаемых трупов.
А первое место парадоксальным образом заняла Серсея, которая в промо-ролике показана восседающей на столь желанном Железном троне. Она обречена, уверены эксперты, слишком многие ждут ее смерти.
Премьера седьмого сезона «Игры престолов» состоится на телеканале HBO 16 июля. Всего в сезоне будет семь серий. Завершится показ саги восьмым сезоном, который выйдет на телеэкраны в следующем году.
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После публикации официального трейлера очередного сезона популярного сериала "Игра престолов" по романам Джорджа Мартина поклонники саги принялись делать ставки...
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