Руководству Милкавиты не удастся взыскать с работников сумму недостачи





Прокуратура Гомеля ходатайствовала в суде о необходимости проведения проверки на предприятии по факту обнаруженной недостачи.

Рассмотрение гражданского дела на выездном заседании суда Советского района Гомеля по иску Милкавиты к работникам предприятия о возмещении имущественного ущерба приостановлено, передает БЕЛТА . Такое решение суд вынес на основании ч.1,2 ст. 160 ГПК РБ в связи с ходатайством представителя прокуратуры о необходимости провести проверку в рамках уголовного дела по факту недостачи, обнаруженной в одном из производственных подразделений предприятия.

Соответствующее поручение прокуратура Гомеля дала УВД администрации Советского района. С дополнением к ходатайству выступили и ответчики, обратившиеся в Гомельский городской отдел Следственного комитета и Комитет государственного контроля с просьбой провести проверку и выявить виновных в недостаче.

Как сообщалось, в суд Советского района Гомеля поступил иск от руководства Милкавиты с требованием удержать с работников цеха цельномолочной продукции №1 (всего 205 человек) значительную сумму недостачи. Во время инвентаризации, проведенной в феврале, здесь было установлено отсутствие обезжиренного молока, сырьевого молока в базисной жирности и сыворотки на сумму более 140 тыс. рублей.

По мнению руководства компании, причиной случившегося является недостаточный контроль над процессами перемещения в цехе сырья и готовой продукции. Согласно коллективному договору, все работники цеха являются материально-ответственными лицами. Поэтому Милкавита считает, что в пользу завода с каждого работника необходимо удержать сумму ущерба пропорционально отработанному времени.

На первом заседании суда присутствовали 24 нынешних и бывших работника цеха цельномолочной продукции №1 из 205 человек, к которым предъявлен иск.