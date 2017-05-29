ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Руководству Милкавиты не удастся взыскать с работников сумму недостачи

30.05.2017 17:11 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Руководству Милкавиты не удастся взыскать с работников сумму недостачи

Прокуратура Гомеля ходатайствовала в суде о необходимости проведения проверки на предприятии по факту обнаруженной недостачи.

Рассмотрение гражданского дела на выездном заседании суда Советского района Гомеля по иску Милкавиты к работникам предприятия о возмещении имущественного ущерба приостановлено, передает БЕЛТА. Такое решение суд вынес на основании ч.1,2 ст. 160 ГПК РБ в связи с ходатайством представителя прокуратуры о необходимости провести проверку в рамках уголовного дела по факту недостачи, обнаруженной в одном из производственных подразделений предприятия.

Соответствующее поручение прокуратура Гомеля дала УВД администрации Советского района. С дополнением к ходатайству выступили и ответчики, обратившиеся в Гомельский городской отдел Следственного комитета и Комитет государственного контроля с просьбой провести проверку и выявить виновных в недостаче.

Как сообщалось, в суд Советского района Гомеля поступил иск от руководства Милкавиты с требованием удержать с работников цеха цельномолочной продукции №1 (всего 205 человек) значительную сумму недостачи. Во время инвентаризации, проведенной в феврале, здесь было установлено отсутствие обезжиренного молока, сырьевого молока в базисной жирности и сыворотки на сумму более 140 тыс. рублей.

По мнению руководства компании, причиной случившегося является недостаточный контроль над процессами перемещения в цехе сырья и готовой продукции. Согласно коллективному договору, все работники цеха являются материально-ответственными лицами. Поэтому Милкавита считает, что в пользу завода с каждого работника необходимо удержать сумму ущерба пропорционально отработанному времени.

На первом заседании суда присутствовали 24 нынешних и бывших работника цеха цельномолочной продукции №1 из 205 человек, к которым предъявлен иск.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратура Гомеля ходатайствовала в суде о необходимости проведения проверки на предприятии по факту обнаруженной недостачи.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Опубликован рейтинг наиболее вероятных смертей седьмого сезона "Игры престолов"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика