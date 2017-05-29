Гандболистки «Гомеля» завоевали золото чемпионата Беларуси. В пятом, решающем матче финальной серии гомельчанки взяли верх над самым титулованным клубом страны минским «БНТУ-БелАЗом».



Фото: Пресс-служба ГК «Гомель»

На паркете минского Дворца спорта «Уручье» гостьи из Гомеля выиграли со счетом 28:22.

Таким образом, итог финальной серии, которая потребовала проведения всех пяти матчей — 3:2 в пользу гомельчанок.



Фото: Пресс-служба ГК «Гомель»

В первом матче финальной серии сильнее оказался БНТУ-БелАЗ (27:23), во втором победу праздновали гандболистки Гомеля (29:28), в третьем матче БНТУ опять одолел соперниц из Гомеля (32:31 в овертайме), и вышел вперед в серии. Затем в Гомеле в нервной и напряженной борьбе успех праздновали хозяйки — 22:20. Ну и в пятом матче в гостях снова выиграл «Гомель» (28:22), главным тренером которого является наставник сборной Беларуси Томаж Чатер.