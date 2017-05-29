ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Несовершеннолетних серийных автоворов задержали в Пинске

30.05.2017 17:40 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

30 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции Пинского ГОВД раскрыли серию автомобильных краж, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома подполковник милиции Сергей Дученко.

Во время дежурства на улице Парковой инспекторы обратили внимание на автомобиль "Мерседес", за рулем которого находился слишком молодой водитель. Правоохранители подали ему знак об остановке, однако юноша требование проигнорировал и попытался скрыться. Во время преследования водитель и пассажиры бросили иномарку, но были оперативно задержаны. Ими оказались трое несовершеннолетних жителей Пинска.

В ходе осмотра транспортного средства обнаружены аккумуляторные батареи, карта памяти, автомагнитола и другие вещи, которые ранее были похищены из автомобилей пинчан. Проверка показала, что за данными молодыми людьми числилась целая серия краж.-0-

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время дежурства на улице Парковой инспекторы обратили внимание на автомобиль "Мерседес", за рулем которого находился слишком молодой водитель.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Азербайджан и Словакия планируют подписать ряд соглашений в сфере экономики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика