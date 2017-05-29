Несовершеннолетних серийных автоворов задержали в Пинске

30 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции Пинского ГОВД раскрыли серию автомобильных краж, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома подполковник милиции Сергей Дученко.

Во время дежурства на улице Парковой инспекторы обратили внимание на автомобиль "Мерседес", за рулем которого находился слишком молодой водитель. Правоохранители подали ему знак об остановке, однако юноша требование проигнорировал и попытался скрыться. Во время преследования водитель и пассажиры бросили иномарку, но были оперативно задержаны. Ими оказались трое несовершеннолетних жителей Пинска.

В ходе осмотра транспортного средства обнаружены аккумуляторные батареи, карта памяти, автомагнитола и другие вещи, которые ранее были похищены из автомобилей пинчан. Проверка показала, что за данными молодыми людьми числилась целая серия краж.-0-