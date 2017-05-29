Все впереди: брестские старшеклассники прощаются со школой

Сегодня белорусские школьники прощаются со школьной скамьей. Торжественные линейки, на которых прозвенел последний звонок, прошли в первой половине дня.

После официальных мероприятий выпускники традиционно идут гулять по городу и фотографируются в городском парке им. 1 Мая.

Впереди ребят ждут выпускные экзамены и централизованное тестирование.