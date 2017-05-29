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Все впереди: брестские старшеклассники прощаются со школой

30.05.2017 17:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сегодня белорусские школьники прощаются со школьной скамьей. Торжественные линейки, на которых прозвенел последний звонок, прошли в первой половине дня.

После официальных мероприятий выпускники традиционно идут гулять по городу и фотографируются в городском парке им. 1 Мая.

Впереди ребят ждут выпускные экзамены и централизованное тестирование.

 
 
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После школьных линеек, на которых прозвенел последний звонок, брестские выпускники традиционно идут фотографироваться в городской парк.

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