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10 сардинских эногастрономических компаний заинтересованы в сотрудничестве с Беларусью
30.05.2017 17:55 — Разное | Ежедневник
В ходе визита в Беларусь делегация предпринимателей Сардинии намерена посетить несколько предприятий сельскохозяйственной отрасли для обмена опытом и обсуждения дальнейшего сотрудничества.
Сардинские предприниматели обсудят возможности сотрудничества с белорусскими сельскохозяйственными компаниями, сообщил
Делегация предпринимателей Сардинии прибудет под руководством генерального секретаря конфедерации Стефано Мамели и состоит из представителей эногастрономических компаний: производителей вина, сыра, традиционного сардинского хлеба, оливкового масла, оливок, сладостей, типичной сардинской пасты и других деликатесов этого известного итальянского острова.
Предприниматели из 10 компаний, заинтересованных в сотрудничестве с Беларусью, ознакомятся с торговыми представительствами Минска и посетят крупные торговые центры и сети продуктовых магазинов, где проведут несколько рабочих встреч.
Также 2 июня состоится визит в Научно-практический центр Национальной академии наук по продовольствию, где делегация ознакомится с правилами сертификации продуктов питания в Беларуси и с системой обеспечения качества в процессе производства пищевых продуктов. Планируется посещение некоторых компаний сельскохозяйственной отрасли для обмена опытом и обсуждения возможных путей дальнейшего сотрудничества.
Кроме того, 2 июня пройдет национальный праздник Итальянской Республики, по случаю которого будет организован традиционный прием, подготовленный посольством Италии.
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В ходе визита в Беларусь делегация предпринимателей Сардинии намерена посетить несколько предприятий сельскохозяйственной отрасли для обмена опытом и...
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