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Россия и Украина поспорили об истории в Twitter
Официальные Twitter-аккаунты России и Украины обсудили спорный вопрос об истории с помощью картинок и гифок. На необычный для мировой дипломатии диалог обратило внимание издание
Все началось с того, что президент России Владимир Путин в своей речи
Официальный твиттер-аккаунт Украины решил пошутить на эту тему.
Когда Россия говорит, что Анна Киевская установила отношения между Россией и Францией, давайте напомним последовательность событий
1051: Анна Ярославна была французской королевой, супругой короля Генриха с 1051 по 1060 годы. Известное Реймсское Евангелие, на котором присягали французские короли, изначально было книгой в библиотеке ее отца, Ярослава Мудрого, великого князя киевского.
1051: Тем временем в Москве… [березовая роща]
Официальный твиттер-аккаунт России не остался в долгу:
Мы гордимся нашей общей историей. Россия, Украина, Беларусь имеют общее историческое наследие, которое должно объединять наши народы, а не разделять нас.
1051: Тем временем в Москве… [березовая роща]
1051: Тем временем в Великом Новгороде [Софийский собор]
Аккаунт Украины решил не останавливаться и опубликовал гифку со сценой из сериала «Симпсоны» с намеком на Советский Союз.
«Вы действительно не меняетесь?»
Кстати, полностью эта сцена выглядит так:
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Официальные Twitter-аккаунты России и Украины обсудили спорный вопрос об истории с помощью картинок и гифок.
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