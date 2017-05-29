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Кобяков - об уволенных с предприятий работниках: На местах так и не разобрались, где эти люди
«На рынке труда сохраняется дисбаланс. За первые четыре месяца на 7,6 тысячи человек
«Один из чувствительных вопросов в контексте регионального развития — выполнение задачи по созданию новых рабочих мест. Задание по матрице ключевых показателей практически всеми выполняется. Но проблемы эффективной занятости не решены», — сказал Андрей Кобяков.
В начале апреля премьер-министр поручал губернаторам детально разобраться в этом вопросе, установить конкретные причины, оказывающие влияние на снижение занятых в регионе. «К сожалению, судя по имеющейся информации, на местах так и не разобрались, где эти люди, нет глубокого погружения в эту проблему», — сказал премьер-министр. Он попросил министра труда и соцзащиты Ирину Костевич дать реальную оценку ситуации, какие рабочие места создаются и какие проблемы остаются нерешенными, а также внести эффективные предложения по организации этой работы.
Ирина Костевич подтвердила, что за четыре месяца наблюдается сокращение занятых в экономике.
— Но как позитивный момент хотела бы отметить, что сегодня происходит замедление тенденции сокращения количества занятых в экономике. Рынок труда в Беларуси постепенно стабилизируется, — сказала Ирина Костевич.
По ее словам, наблюдается положительная динамика по созданию новых рабочих мест. «За первый квартал мы
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Проблемы эффективной занятости в Беларуси не решены, считает премьер-министр Андрей Кобяков.
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