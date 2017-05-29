В ходе олимпийского собрания с участием Александра Лукашенко председатель БФФ Сергей Румас поднял вопрос о том, что создание футбольной «кнопки» на базе телеканала «Сетанта-Спорт» идет не так быстро, как хотелось бы. Глава администрации президента Наталья Кочанова к этой идее отнеслась осторожно, однако Лукашенко Румаса поддержал. В итоге ситуация, в которой не все стороны оказались единодушны, привела к любопытному разговору…



Румас: Александр Григорьевич, просьба есть от футбольной общественности. Фото: БЕЛТА

Румас: Александр Григорьевич, просьба есть от футбольной общественности. На личном докладе у вас я поднимал вопрос по спортивному каналу. К сожалению, с того времени разговоров было много, но мы не продвинулись. Знаю, если президент даст поручение, то дело сдвинется с мертвой точки.

Лукашенко: Так я же дал поручение, почему вы не двигаете?

Кочанова: Мы уже подготовили докладную записку на ваш адрес о необходимости более глубоко проработать этот вопрос. Дело в том, что у нас есть спортивный канал «Беларусь 5»…

Лукашенко: Я ему [Румасу] говорил об этом. Он отвечает: это не то. Мол, у нас есть деньги, мы сделаем так, что вся страна будет сидеть возле телевизоров. Я подумал: если так, то почему бы и нет? И поручил проработать этот вопрос.

Кочанова: Ну, вот прорабатывали, и многие высказываются за то, что сейчас нет необходимости в еще одном спортивном канале в стране.

Лукашенко: Так он, может, имеет в виду не «еще один». Он возьмет какой-то из наших существующих каналов и преобразует. И это будет пользоваться огромной популярностью.

Кочанова: Но они предлагают отдельный канал…

Румас: Александр Григорьевич, первое, что хочу сказать. Во многих странах есть по четыре-пять чисто футбольных каналов. А количество спортивных доходит до пяти десятков. В Польше их 50. Второе: мы не отдельную кнопку хотим, а на базе канала «Сетанта-Спорт», который есть и работает. И третье. Один спортивный телеканал не в состоянии показать весь наш спорт и даже его часть. Не говоря про футбол. Никогда «Беларусь-5» не сможет транслировать всю высшую лигу, это объективно. Мы, наверное, единственная федерация, которая в состоянии потянуть такой капиталоемкий проект. Нам говорят: нет. Потому что БТ-5 волнуется. Мне кажется, это не основание. Еще раз вас прошу вернуться к этому вопросу.

Кочанова: Александр Григорьевич, но мы еще не сказали «нет»…



Александр Лукашенко: Чтобы «Пятый» зашевелился, надо туда этого щупака запустить. Фото: president.gov.by

Лукашенко: Если БТ-5 неудобно — это не повод не создавать канал. Наоборот, чтобы «Пятый» зашевелился, надо туда этого щупака запустить. Потому что вы же видите наше «Беларусь 5». Они там комментаторов нормальных не могут найти. У них Дарина эта, бедолага, комментирует все виды соревнований. И теннис, и футбол, и баскетбол, и биатлон… Может, она и специалист в этом плане, но не глубокий. Не хочу, чтобы обиделась — слава богу, хоть она что-то делает. Будем говорить откровенно: канал БТ-5 — он никакой. По десять раз крутят одну и ту же игру, подешевле где-то договорились. Ладно, показывают соревнования великих. Но теннис иногда почти с квалификации начинают транслировать. Кто это будет смотреть? Тетерин и тот не смотрит. Говорит, меня не интересует. Такие у нас каналы.

И если человек предлагает… Главное ведь что — люди будут смотреть. Я его десять раз спросил: ну создадим канал, и что? Есть же БТ-1, БТ-2, БТ-3, БТ-5… Спутниковые, международные, российских каналов сколько. Отдайте ему один. Я ему сказал: если обещаешь и не сделаешь — ответишь. Нет, говорит — будут там и международные соревнования, и наши полностью. Они все просчитали. А Румасу у меня пока нет оснований не доверять. Ни одного поручения президента он не провалил, даже по деревообработке, которая ему сто лет не нужна. Поэтому вы сядьте вместе с министерством и разберитесь. Если это на пользу, то давайте посмотрим.

Кочанова: Мы и запланировали в ближайшее время провести совещание по этому вопросу. О чем я Сергею Николаевчиу и сказала.

Лукашенко: Хорошо, проведите, только без волокиты. Чтобы он передо мной в очередной раз не ставил этот вопрос.