Владелец брестского казино приговорен к 13 годам за хищения с помощью поддельных банковских карт

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владелец игорного бизнеса приговорен к 13 годам за хищения денежных средств в особо крупном размере с использованием поддельных банковских платежных карт. Об этом в эфире "Альфа-радио" сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, передает БЕЛТА.

"Буквально недавно состоялся суд, мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы", - сказала Юлия Гончарова.

Расследованием дела занималось Следственное управление по Могилевской области. Обвиняемым был признан 38-летний уроженец Еревана (Армения), который занимался ведением игорного бизнеса. В ходе следствия установлено, что мужчина открыл в Бресте казино, затем, желая расширить свое влияние в этой сфере, намеревался купить еще одно казино, но теперь в Могилеве. Договорившись с владельцем последнего, мужчина должен был перечислить часть стоимости в счет будущей сделки на расчетный счет казино. Не имея собственных средств для этого, бизнесмен решил похитить деньги со счетов банков, расположенных в различных странах: в США, Бразилии, Израиле и др. Для этого воспользовался поддельными банковскими платежными картами, так называемым белым пластиком. При помощи таких карт со счетов банков путем несанкционированного доступа он попытался похитить в общей сумме более Br4 млрд (до деноминации). Однако часть транзакций банками была отклонена, поэтому похитить удалось более Br1 млрд.

В ходе расследования дела было изъято более 200 таких карт, по которым обвиняемый с января по апрель 2014 года совершил более 500 трансакций. Суммы похищенного варьировались от Br1 млн до Br200 млн единовременно.

Для обеспечения возмещения причиненного ущерба следователи наложили арест на имущество обвиняемого. Ему был инкриминирован ряд составов преступлений, в том числе хищение путем использования компьютерной техники, покушение на хищение и само хищение в особо крупном размере. Кроме того, действия владельца игорного бизнеса были квалифицированы как легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем, неправомерное завладение компьютерной информацией.-0-